Arborétum Borová hora TU po ôsmy raz organizuje Deň bez bariér
Autor TASR
Zvolen 9. mája (TASR) - Arborétum Borová hora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene pripravilo aj tento rok podujatie Deň bez bariér, ktoré sa uskutoční v sobotu od 9.00 do 17.00 h. Po ôsmykrát sprístupnia arborétum všetkým návštevníkom a vytvoria tak inkluzívny priestor pre environmentálne vzdelávanie a spoznávanie prírody bez obmedzení. Informovala o tom TU na svojom webe.
Ako zdôraznila riaditeľka arboréta Ivana Sarvašová, podujatie je určené pre odbornú i laickú verejnosť, osobitne však myslia na osoby so zdravotným znevýhodnením a ich sprevádzajúce osoby. Budú mať možnosť spoznať zbierky arboréta v období jarného rozkvetu a zúčastniť sa na odbornom výklade, ktorý je na programe o 13.00 h. Súčasťou programu budú prezentácie možností využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre osoby so špecifickými potrebami. V spolupráci s odborníkmi je pripravené tiež poradenstvo zamerané na praktické otázky prístupnosti a využívania podporných zariadení.
„Návštevníci budú môcť využiť náučné chodníky arboréta, ktoré ponúkajú priestor na poznávanie drevín, prírodného prostredia a biodiverzity. Arborétum Borová hora dlhodobo vytvára podmienky nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj pre environmentálnu osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti,“ priblížila TU.
Pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ich sprevádzajúcu osobu je vstup na podujatie bezplatný.
