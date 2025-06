Zvolen 19. júna (TASR) - Arborétum Borová hora vo Zvolene má 60 rokov. Budujú ho od roku 1965, keď sa začali prvé výsadby drevín. V súčasnosti má rozlohu 50 hektárov a patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. TASR o tom informoval Ján Lichý, hovorca Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), pod ktorú arborétum patrí.



Prírodnými podmienkami, výsadbami a scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj na vzdelávanie ďalších typov škôl. Taktiež pre širokú odbornú aj laickú verejnosť vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením.



Podľa hovorcu má zbierka drevín momentálne viac ako 13.500 vysadených jedincov, ktoré reprezentujú 129 rodov, 485 druhov, 1035 foriem a kultivarov a viac ako 1500 originálnych pôvodov populácií drevín z rôznych oblastí ich prirodzeného výskytu. Ruže majú viac ako 3700 kríkov. Zbierku kaktusov a sukulentov založili v roku 1972, je v nej viac ako 1000 kusov rastlín so 450 druhmi.



Na vzdelávanie využívajú v arboréte nielen exteriérové zbierky drevín a ruží, ale aj interiérové zbierky semien, plodov a herbárové položky. Doplnkom sú náučné chodníky s 34 informačnými panelmi. Lichý podotkol, že pedagogické pôsobenie arboréta prehlbujú aj cez seminárne a diplomové práce študentov. Doteraz na materiáli arboréta vypracovali päť dizertačných prác a viac ako 90 diplomových a bakalárskych prác. Pracovníci arboréta každoročne zabezpečujú viac ako 50 odborných exkurzií pre domácich aj zahraničných návštevníkov. „Najväčšiemu záujmu verejnosti sa tešia akcie Vítanie vtáčích poslov jari, Dni rododendronov a Dni ruží,“ zdôrazňuje TUZVO.



Riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik spomenul, že plnenie úloh vyplývajúcich z jeho poslania je a aj bude čoraz náročnejšie. Súvisí to s globálnym otepľovaním a zmenou klímy, na ktoré zbierkový fond reaguje citlivo. „Jeho fungovanie a najmä napĺňanie koncepcie bude zložitejšie aj z hľadiska ekonomickej efektívnosti,“ objasnil s tým, že nastupujúce trendy vo fungovaní arborét a botanických záhrad smerujú k ich širšiemu funkčnému uplatneniu.