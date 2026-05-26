Arborétum Mlyňany otvorilo hlavnú turistickú sezónu
Autor TASR
Vieska nad Žitavou 26. mája (TASR) - Arborétum Mlyňany (okres Zlaté Moravce) otvorilo v týchto dňoch hlavnú turistickú sezónu. Ako informovalo, prvým podujatím boli májové Ambrózyho dni, ktoré pripomenuli osobnosť zakladateľa arboréta grófa Štefana Ambrózy-Migazziho.
Návštevníkov čaká nové informačné centrum a takmer 2000 taxónov drevín z rôznych kútov sveta. „V týchto dňoch patria medzi najväčšie atrakcie rozkvitnuté rododendrony, neskôr ich vystriedajú ruže a počas jesene zasa pestré sfarbenie drevín. Ročne sem zavíta viac ako 40.000 ľudí. Arborétum Mlyňany je vyhľadávaným miestom vzdelávania pre žiakov a študentov rôznych typov škôl. Žiaci tu nachádzajú výborné podmienky pre zážitkové vyučovanie,“ uviedla riaditeľka Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) Ľubica Ditmarová.
Podľa vedúcej organizačnej zložky arboréta Mlyňany Ústavu ekológie lesa SAV Jany Konôpkovej je história arboréta postavená na láske k prírode, nadšení a túžbe po poznaní. „Je to miesto, ktoré má 134-ročnú históriu. Založil ho Štefan Ambrózy-Migazzi, ktorého k tomu viedla láska k prírode, ale aj túžba dokázať životaschopnosť cudzokrajných, prevažne vždyzelených drevín v našich podmienkach. Je veľkou výzvou udržať ich v dobrom stave aj v čase klimatickej krízy,“ doplnila Konôpková.
