Arborétum zveľadia, zaviazali sa k tomu mesto, kraj a lesnícka škola

Liptovský Hrádok 29. apríla (TASR) – Hrádocké arborétum v Liptovskom Hrádku čaká v najbližšom období zveľaďovanie a skrášľovanie. Zaviazali sa k tomu zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), mesta Liptovský Hrádok a Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. V stredu podpísali memorandum o spolupráci pri údržbe, prevádzkovaní a podpore arboréta.



Dokument hovorí o zlepšení stavu arboréta a tiež o ochrane a rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce generácie. Posledné väčšie investície do arboréta boli ešte v 90. rokoch. "Odvtedy všetky náklady spojené s prevádzkou arboréta, ako aj odstraňovanie škôd spôsobených vandalmi, ale aj návštevníkmi arboréta, hradila škola zo svojho rozpočtu. Údržbu arboréta zabezpečovali zamestnanci so žiakmi školy. Zmena prišla pred rokom, keď nové vedenie kraja prejavilo záujem o zveľadenie arboréta," povedal riaditeľ strednej odbornej školy Viliam Prukner.



ŽSK začal so záchranou arboréta vlani, keď vyčlenil 40.000 eur na údržbu a zamestnanie odborných pracovníkov, ktorí sa oň budú starať. Peniaze tiež použili na nákup techniky a vypracovanie dendrologického prieskumu. Aj v nasledujúcich rokoch kraj vyčlení peniaze na výdavky súvisiace s odmeňovaním dvoch zamestnancov, technické zabezpečenie a prevádzku arboréta. "Je našou povinnosťou tento vzácny areál ochrániť a zveľadiť. To, čo bolo roky len na pleciach školy, nedokážeme zmeniť zo dňa na deň. Som však presvedčená, že vzájomnou spoluprácou dokážeme arborétu poskytnúť takú starostlivosť, akú si vzhľadom na jeho potenciál zaslúži," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Kraj zároveň podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020 na realizáciu projektu "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Hrádocké arborétum". Ministerstvo kultúry poskytne dotáciu takmer 11.000 eur na prípravnú dokumentáciu, stavebno-technické posudky a zameranie skutkového stavu pamiatky. V pláne je rozšíriť súčasné funkcie arboréta o náučné chodníky, informačné tabule o drevinách či zhotovenie informačno-vzdelávacej aplikácie do smartfónov.



Mesto sa v memorande zaväzuje zaobstarať inventár do arboréta. Z celej plochy bude na svoje náklady likvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Zabezpečí tiež zimnú údržbu chodníkov a mestská polícia bude strážiť režim prevádzky arboréta. "Ak sa naplnia všetky predpoklady, v čo pevne veríme, budeme mať priamo v centre mesta veľmi peknú zelenú plochu slúžiacu vedcom, študentom, obyvateľom a návštevníkom mesta," zhodnotil liptovskohrádocký primátor Branislav Tréger.



Hrádocké arborétum je najvyššie položeným arborétom v strednej Európe. V súčasnosti sa v ňom nachádza okolo 740 taxónov drevín.