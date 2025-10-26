< sekcia Regióny
Arboristi v parku v Lučenci posúdili stav vyše 2000 stromov
Jedným z prvých krokov v rámci prípravy revitalizácie bolo vypracovanie inventarizácie drevín s posúdením zdravotného stavu a perspektívy stromov s návrhom ďalších zásahov.
Autor TASR
Lučenec 26. októbra (TASR) - Lučenecká samospráva pokračuje v príprave projektu revitalizácie mestského parku, ktorý je od roku 2021 národnou kultúrnou pamiatkou. Jedným z prvých krokov bolo posúdenie zdravotného stavu vyše 2000 drevín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
„Mestský park je jedným z najcennejších verejných priestorov, ktoré v Lučenci máme. Je to miesto, kde sa stretávajú generácie, kde sa spája história s prírodou. Našou ambíciou je, aby park zostal zdravý, bezpečný a krásny aj pre budúce generácie,“ skonštatovala primátorka Alexandra Pivková s tým, že samospráva chce k revitalizácii parku pristúpiť s rešpektom voči jeho historickej i prírodnej hodnote.
Jedným z prvých krokov v rámci prípravy revitalizácie bolo vypracovanie inventarizácie drevín s posúdením zdravotného stavu a perspektívy stromov s návrhom ďalších zásahov. Certifikovaní arboristi od vlaňajšieho novembra do tohtoročného júna zmapovali a zhodnotili celkom 2070 stromov na ploche približne 17 hektárov. V rámci inventarizácie bolo identifikovaných až 88 druhov drevín, medzi najpočetnejšie patria hrab obyčajný, javor poľný a javor mliečny, pagaštan konský či jelša lepkavá.
Cieľom inventarizácie bolo posúdiť zdravotný stav stromov a navrhnúť opatrenia na zaistenie bezpečnosti návštevníkov parku. „Osobitná pozornosť sa venovala stromom nachádzajúcim sa v okolí chodníkov, lavičiek, detských ihrísk, priestranstiev s verejným mobiliárom a pri okrajoch parku susediacich s verejnými komunikáciami. Pre hodnotené dreviny boli navrhnuté opatrenia vo forme výrubov, odborných ošetrení alebo inštalácie bezpečnostných dynamických väzieb,“ uviedla Baboľová.
Po ukončení inventarizácie drevín si chce mesto nechať vypracovať architektonickú štúdiu obnovy a projektovú revitalizáciu mestského parku. Podklady majú určiť presný rozsah zásahov a umožnia samospráve uchádzať sa o finančné zdroje na samotnú realizáciu obnovy.
Mestský park v Lučenci založili v roku 1884, má rozlohu 17 hektárov a nachádza sa v ňom približne 4500 stromov. V regióne Novohrad patrí k najväčším a najstarším parkom. Jeho súčasťou je náučný chodník s informačnými tabuľami, detské ihriská, inline dráha, reštaurácia či minizoo.
