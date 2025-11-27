< sekcia Regióny
Archeofilm Bratislava vzdá poctu J. Bartoškovi filmom Osada havranov
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Druhý ročník Archeofilmu Bratislava premietne od štvrtka v Kine Mladosť 20 súťažných dokumentov a hraným filmom Osada havranov vzdá poctu Jiřímu Bartoškovi. Trojdňové podujatie, ktoré poteší milovníkov filmu, histórie, umenia a archeológie, predstavili organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii. V sprievodných podujatiach ponúkajú tematické prednášky i diskusie. Vstup je zdarma.
„Všetky podujatia sú bezplatné, chceme priniesť témy ochrany kultúrneho dedičstva čo najširšiemu publiku,“ priblížil medzinárodný filmový festival venovaný archeológii, umeniu a prostrediu Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Pripomenul, že pilotný ročník festivalu sa konal v roku 2023, o rok neskôr získal ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá ako kultúrne podujatie roka.
Program je zostavený z dvoch sekcií. Sekciu Florencia/Firenze tvoria úspešné snímky z partnerského festivalu Firenze Archeofilm, ktorý v talianskej Florencii organizujú od roku 2018. V sekcii Bratislava sa predstavia domáci i českí filmoví tvorcovia. Prezentované budú aj zahraničné dokumenty o slovenských výskumníkoch.
Archeofilm Bratislava si pripomenie aj osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila československý film. Festivalovou „lahôdkou“ bude podľa organizátorov uvedenie nesúťažného hraného filmu Osada havranov, v ktorom sa diváci vrátia do neolitu - mladšej doby kamennej spolu s Jiřím Bartoškom. „Je to novinka, dúfam, že si budeme môcť dovoliť aj ďalšie ročníky, buď pokračovať v tejto trilógii, nasadiť ďalšie dva filmy, alebo vždy prezentovať našim divákom aj nejaký hraný film inšpirovaný archeológiou, históriou či umením,“ dodala umelecká šéfka festivalu, archeologička Ivana Kvetanová.
Divákov podľa jej slov čaká dramaturgicky rozmanitý program, ktorý publikum prevedie rôznymi civilizáciami, obdobiami aj témami. Sú medzi nimi Egypt, Mezopotámia, Vikingovia, križiaci či dokument o Napoleonovi venovaný bratislavskému mieru.
Festival sa začína o 15.00 h a slávnostne ho otvoria o 17.00 h. V jeho programe figuruje aj film, ktorý divákov zoberie za múry kartuziánskeho kláštora vo Florencii. Režisér Karel Špalek uvedie snímku venovanú Věstonickej venuši. Na festival prijali pozvanie aj slovenskí egyptológovia z Nadácie Aigyptos.
Sprievodné podujatia a stretnutia s odborníkmi sa budú konať v sídle Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v Sále pod klenbami, kde sa uskutoční napríklad prednáška Ľubora Suchého, ktorý sa podieľal na záchrane požiarom zasiahnutého Notre Dame v Paríži. O úskaliach obchodu s fosíliami dinosaurov porozpráva paleontológ Matúš Hyžný.
Festival vyvrcholí (29. 11.) slávnostným odovzdávaním cien. Odborná porota, ktorej predsedá Ladislav Volko, udelí ocenenia v dvoch kategóriách - najlepší krátky a stredometrážny/dlhometrážny film. Cenu pre víťazov vytvoril umelecký sklár Palo Macho. O Cene divákov rozhodnú návštevníci hlasovaním počas celého festivalu.
