< sekcia Regióny
Archeológ GMM priblíži dejiny Osmanov a dôsledky ich expanzie
Archeológ rimavskosobotského múzea v rámci prednášky predstaví pôvod a dejiny Osmanov, ako aj ich expanziu v Európe so zameraním na regióny na juhu stredného Slovenska.
Autor TASR
Rimavská Sobota 17. februára (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote sa v stredu (18. 2.) uskutoční prednáška, v rámci ktorej archeológ múzea Alexander Botoš priblíži dejiny Osmanov a dôsledky ich expanzie v regiónoch Gemer-Malohont a Novohrad. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.
Archeológ rimavskosobotského múzea v rámci prednášky predstaví pôvod a dejiny Osmanov, ako aj ich expanziu v Európe so zameraním na regióny na juhu stredného Slovenska. Priblíži tiež históriu Tureckého hradu na brehu rieky Rimava pri Rimavskej Sobote, ktorý bol najsevernejšie položenou osmanskou pevnosťou v Karpatskej kotline. Zaujímavosťou je, že návštevníci nemusia k hradu vystupovať, ale, naopak, sa k hradu zostupuje.
„Osobitná pozornosť bude venovaná problematike takzvaných tureckých mostov. V regióne sa zachovali turecké mosty v Poltári - Zelenom a v Hnúšti - Maši, pričom turecký most stál až do roku 1963 aj na Sobôtke. Autor prednášky ďalej predstaví evanjelické kostoly a zvonice, na vežiach ktorých sa nachádzajú symboly polmesiaca,“ priblížila Tóth s tým, že pozornosť bude venovaná aj archeologickým nálezom, militáriám a predmetom každodennej potreby, ktoré dokladujú prítomnosť Osmanov na našom území.
Prednáška Alexandra Botoša v GMM je sprievodným podujatím k aktuálnej výstave Na hranici dvoch svetov - Osmani a ich dedičstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade, archeológ ňou chce poukázať na koexistenciu osmanského a uhorského sveta, ich vzájomné kontakty, obchodnú výmenu a kultúrne vplyvy. Prednáška sa bude v priestoroch múzea konať v stredu o 9.30 h pre školy a o 16.00 h pre širokú verejnosť.
Archeológ rimavskosobotského múzea v rámci prednášky predstaví pôvod a dejiny Osmanov, ako aj ich expanziu v Európe so zameraním na regióny na juhu stredného Slovenska. Priblíži tiež históriu Tureckého hradu na brehu rieky Rimava pri Rimavskej Sobote, ktorý bol najsevernejšie položenou osmanskou pevnosťou v Karpatskej kotline. Zaujímavosťou je, že návštevníci nemusia k hradu vystupovať, ale, naopak, sa k hradu zostupuje.
„Osobitná pozornosť bude venovaná problematike takzvaných tureckých mostov. V regióne sa zachovali turecké mosty v Poltári - Zelenom a v Hnúšti - Maši, pričom turecký most stál až do roku 1963 aj na Sobôtke. Autor prednášky ďalej predstaví evanjelické kostoly a zvonice, na vežiach ktorých sa nachádzajú symboly polmesiaca,“ priblížila Tóth s tým, že pozornosť bude venovaná aj archeologickým nálezom, militáriám a predmetom každodennej potreby, ktoré dokladujú prítomnosť Osmanov na našom území.
Prednáška Alexandra Botoša v GMM je sprievodným podujatím k aktuálnej výstave Na hranici dvoch svetov - Osmani a ich dedičstvo v Gemeri-Malohonte a Novohrade, archeológ ňou chce poukázať na koexistenciu osmanského a uhorského sveta, ich vzájomné kontakty, obchodnú výmenu a kultúrne vplyvy. Prednáška sa bude v priestoroch múzea konať v stredu o 9.30 h pre školy a o 16.00 h pre širokú verejnosť.