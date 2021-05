Archeologické nálezisko v Trnavskom kraji pre vykrádačov utajujú

Trnava 30. mája (TASR) – Doteraz neznámu archeologickú lokalitu, ktorú ešte nestihli zdevastovať vykrádači archeologického dedičstva, tzv. detektoristi, objavili pred časom v Malých Karpatoch v Trnavskom kraji. Podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava Matúša Sládka nález nevykradnutého náleziska v prírodnom prostredí je v súčasnosti veľmi zriedkavý. Keďže na mieste plánujú ďalší výskum, nechcel miesto nateraz bližšie špecifikovať.



„Na miesto nás upozornil nadšenec archeológie, ktorý objavil drobné, v teréne sotva viditeľné opevnenie,“ uviedol Sládok. Následne v skúmanom priestore zdokumentovali 137 predmetov, z toho osem keramických a 129 kovových. „K najzaujímavejším nálezom patrí veľmi dobre zachovaná mosadzná spona s očkami z prvej polovice 1. storočia, hrot šípu do kuše zo 14. až 15. storočia, strieborná minca Maximiliána II. z roku 1566, tzv. jednostranný biely peniaz, strieborná poltura Leopolda I. z roku 1703, olovené strely do ručných palebných zbraní a hromadný nález predmetov viacerých kategórií a proveniencií z druhej svetovej vojny,“ vymenoval Sládok.



Vyhodnotením písomných prameňov, máp a nálezov sa zistilo, že olovené strely sú pozostatkom bitky z obdobia posledného protihabsburského stavovského povstania Františka Rákociho II. „Bojisko z období protihabsburských povstaní v takomto rozsahu sa na Slovensku ešte neskúmalo,“ konštatoval Sládok. Samotné opevnenie, ktoré tvorila pravdepodobne len prisypaná palisáda, sa zatiaľ nepodarilo s istotou datovať. Mohlo by však pochádzať už zo začiatku medenej doby, teda z obdobia rokov 4400 – 4300 pred naším letopočtom.



Terénnej časti výskumu sa zúčastnili aj archeológ Západoslovenského múzea v Trnave a dobrovoľníci. Lokalite a jej širšiemu okoliu bude podľa Sládka zo strany KPÚ Trnava venovaná aj naďalej pozornosť. „Vzhľadom na to, že môže pritiahnuť aj osoby so zlými úmyslami, bola zabezpečená najmodernejšími elektronickými prostriedkami,“ dodal.