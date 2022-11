Archeologické nálezy na území Serede a v Šintave predstavia v múzeu

Sereď 21. novembra (TASR) - Výstavu Sereď a Šintava v minulosti, najnovšie výsledky archeologických výskumov si bude možné pozrieť v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi od piatka 25. novembra. Na jej otvorenie je pripravená aj prednáška archeológov Archeologického ústavu (AÚ) Slovenskej akadémie vied v Nitre, informovala o tom vedúca múzea Mária Diková.



"Na výstave, ktorá potrvá do konca januára 2023, predstavujeme výsledky výskumov v Seredi v lokalite Prúdy a v Šintave v lokalite Nad vŕškom," uviedla. Stavebný boom v regióne priniesol príležitosti preskúmať dosiaľ nedotknuté územia. V rokoch 2018 až 2022 sa archeológom podarilo v polohe Prúdy objaviť nové sídlisko z mladšej doby železnej a zo stredoveku. Z novovekých historických záznamov je táto lokalita však známa najmä vďaka tehelni. "Jej pozostatky skúmajú archeológovia práve v týchto dňoch. Viacero poznatkov o živote mesta v stredoveku poskytol aj rozsiahly projekt rekonštrukcie okruhov tamojších kotolní v roku 2019," uviedla Diková.



Zaujímavé informácie sú z výskumu v Šintave, kde boli nájdené Nad vŕškom stredoveké a novoveké nálezy, reprezentované najmä sídliskovými jamami, takzvanými zásobnicami. "No podarilo sa objaviť aj kamennú pec. K najväčším prekvapeniam aj pre samotných archeológov patrilo zachytenie opevnenia v podobe priekopy, datovanej rádiokarbónovou metódou do stredoveku," dodala vedúca múzea.