Archeologický komplex Dolná brána chcú obnoviť

Košice 9. decembra (TASR) – Podzemný archeologický komplex Dolná brána v Košiciach by mal prejsť obnovou. Pribudnúť má aj nová interaktívna expozícia. Mesto Košice by okrem zatraktívnenia suterénnych priestorov pod Hlavnou ulicou chcelo tiež vyriešiť problém so zatekaním. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol primátor Jaroslav Polaček.



„Samotná obnova múzea nám vychádza na sumu približne pol milióna eur, sú to rôzne prvky, ako elektrina, kanál, voda a rôzne drobnosti, ktoré stavba prináša. Zároveň, aby sme do tohto múzea mohli vrátiť život a doniesť návštevníkov, potrebujeme aj muzeálne prvky,“ pripomenul. Interaktívnu expozíciu prenajme Košiciam organizácia Košického samosprávneho kraja (KSK) Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia, ktorá na ňu získala finančné prostriedky od maďarskej vlády vo výške 180.000 eur. Expozícia má byť vo viacerých jazykových mutáciách, okrem slovenčiny aj v angličtine a maďarčine.



„Finančné prostriedky, ktoré sme získali od maďarského partnera, využijeme na nákup interaktívnych prvkov, ako 3D modelov opevnenia mesta, infokioskov, audiovizuálnych projekcií, hologramov a ďalších prvkov virtuálnej reality. Toto technologické zabezpečenie poskytne EZÚS Via Carpatia mestu Košice bezodplatne do dlhodobého prenájmu,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka. Ako KSK uvádza na svojej webovej stránke, nová expozícia sa stane súčasťou podzemného komplexu po sanácii konštrukcií a ďalších stavebných prácach v areáli.



Polaček predpokladá, že vynovené múzeum by mohli návštevníkom sprístupniť do jedného roka. Popri rekonštrukcii chcú opraviť aj statické poruchy, pre ktoré sa do múzea dostala voda. „Objednali sme si realizačný projekt, chceme presne vedieť, koľko nás to bude stáť a ako to dokážeme urobiť,“ uviedol. Realizáciu diela odhaduje približne na tri milióny eur, pričom práce za milión eur by mesto mohlo urobiť vo vlastnej réžii. „Či pristúpime k veľkej oprave samotného priestoru a všetkých statických porúch, ktoré sú aj mimo muzeálnej časti, to dnes nedokážeme definitívne povedať. Prostriedky musia vyčleniť hlavne mestskí poslanci, ale hlavne ich musíme nájsť,“ povedal.



Mesto Košice pôvodne plánovalo rekonštrukciu časti archeologického múzea spolu s audiovizuálnou prehliadkou v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) nebolo úspešné.



Archeologické múzeum ukrývajúce časť mestského opevnenia z 13. storočia bolo sprístupnené v roku 1998, odvtedy v ňom neboli realizované väčšie stavebné úpravy. V podzemnej časti komplexu je od roku 2014 situované aj Múzeum tokajskej vínnej cesty, ktoré vzniklo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom.