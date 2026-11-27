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Archeologický ústav SAV v Nitre nadviazal spoluprácu s projektom COCO
Cieľom je prispieť k lepšiemu pochopeniu výroby, distribúcie a výmeny železa a železných výrobkov v Európe v období rokov 450 - 900.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Archeologický ústav (AÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre nadviazal novú vedeckú spoluprácu s medzinárodným výskumným projektom COCO - Connected Communities in Early Medieval Europe, financovaným Európskou radou pre výskum. Informoval o tom AÚ SAV.
Spolupráca bola nadviazaná s Ústavom archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v rámci výskumnej časti projektu COCO, ktorá sa zameriava na výrobu železa, jeho výmenu a distribučné siete. Na strane AÚ SAV sa spolupráca v súčasnosti sústreďuje predovšetkým na projekt InterTIES, pričom do budúcnosti zostáva otvorená možnosť zapojenia ďalších výskumných projektov AÚ SAV.
Spoločný výskum umožní odber vzoriek a odbornú analýzu železných predmetov pochádzajúcich z rôznorodých archeologických kontextov včasnostredovekého Slovenska. Cieľom je prispieť k lepšiemu pochopeniu výroby, distribúcie a výmeny železa a železných výrobkov v Európe v období rokov 450 - 900.
Železo v danom období patrilo k najdôležitejším surovinám každodenného života. Využívalo sa v poľnohospodárstve, remeselnej výrobe, vo vojenstve aj v náboženskej sfére. Hoci spracovanie železa bolo rozšírené aj vo vidieckych komunitách, zdroje železnej rudy neboli rovnomerne dostupné. To otvára otázky o pôvode železa, spôsoboch jeho distribúcie a sociálnych sieťach, ktoré umožňovali pohyb surovín, polotovarov a hotových výrobkov na veľké vzdialenosti.
Výskumná časť projektu COCO zameraná na železo využíva archeologické a prírodovedné údaje, chemické analýzy a rekonštrukciu výrobných postupov na identifikáciu hospodárskych a spoločenských väzieb medzi jednotlivými regiónmi Európy. Zapojenie nálezov zo Slovenska umožní začleniť stredodunajský a karpatský priestor do širšieho európskeho porovnania.
Spolupráca zároveň nadväzuje na ciele projektu InterTIES - Väzby zakódované v predmetoch: včasnostredoveká aglomerácia Bojná ako interregionálne centrum moci, mobility a kultúrneho transferu. Projekt skúma dlhodobé sociálne, ekonomické a kultúrne prepojenia prostredníctvom archeologických nálezov. Prepojenie oboch projektov vytvára nové možnosti interdisciplinárneho výskumu a prispeje k lepšiemu pochopeniu úlohy územia dnešného Slovenska v širších komunikačných a výmenných sieťach včasnostredovekej Európy, skonštatoval AÚ SAV.
Spolupráca bola nadviazaná s Ústavom archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v rámci výskumnej časti projektu COCO, ktorá sa zameriava na výrobu železa, jeho výmenu a distribučné siete. Na strane AÚ SAV sa spolupráca v súčasnosti sústreďuje predovšetkým na projekt InterTIES, pričom do budúcnosti zostáva otvorená možnosť zapojenia ďalších výskumných projektov AÚ SAV.
Spoločný výskum umožní odber vzoriek a odbornú analýzu železných predmetov pochádzajúcich z rôznorodých archeologických kontextov včasnostredovekého Slovenska. Cieľom je prispieť k lepšiemu pochopeniu výroby, distribúcie a výmeny železa a železných výrobkov v Európe v období rokov 450 - 900.
Železo v danom období patrilo k najdôležitejším surovinám každodenného života. Využívalo sa v poľnohospodárstve, remeselnej výrobe, vo vojenstve aj v náboženskej sfére. Hoci spracovanie železa bolo rozšírené aj vo vidieckych komunitách, zdroje železnej rudy neboli rovnomerne dostupné. To otvára otázky o pôvode železa, spôsoboch jeho distribúcie a sociálnych sieťach, ktoré umožňovali pohyb surovín, polotovarov a hotových výrobkov na veľké vzdialenosti.
Výskumná časť projektu COCO zameraná na železo využíva archeologické a prírodovedné údaje, chemické analýzy a rekonštrukciu výrobných postupov na identifikáciu hospodárskych a spoločenských väzieb medzi jednotlivými regiónmi Európy. Zapojenie nálezov zo Slovenska umožní začleniť stredodunajský a karpatský priestor do širšieho európskeho porovnania.
Spolupráca zároveň nadväzuje na ciele projektu InterTIES - Väzby zakódované v predmetoch: včasnostredoveká aglomerácia Bojná ako interregionálne centrum moci, mobility a kultúrneho transferu. Projekt skúma dlhodobé sociálne, ekonomické a kultúrne prepojenia prostredníctvom archeologických nálezov. Prepojenie oboch projektov vytvára nové možnosti interdisciplinárneho výskumu a prispeje k lepšiemu pochopeniu úlohy územia dnešného Slovenska v širších komunikačných a výmenných sieťach včasnostredovekej Európy, skonštatoval AÚ SAV.