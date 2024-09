Archeologický ústav v Nitre a NBS predstavia verejnosti vzácne nálezy

Nitra 24. septembra (TASR) - Prezentáciou jednej z najvzácnejších archeologických pamiatok Slovenska, Moravianskej venuše, v priestoroch Národnej banky Slovenska (NBS) sa začala spolupráca Archeologického ústavu SAV v Nitre s NBS. Archeológovia budú v rámci nej na pôde banky postupne prezentovať verejnosti najvýznamnejšie archeologické nálezy z územia Slovenska.



Cieľom projektu je aj upriamiť pozornosť zodpovedných na podporu prezentácie hnuteľného kultúrneho dedičstva. Tým sa historické skvosty a kultúrne hodnotné predmety dostanú z depozitárov bližšie k verejnosti, povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. Obe inštitúcie očakávajú, že ich iniciatíva prispeje k lepšiemu poznaniu minulosti Slovenska i k zvýšeniu spoločenského porozumenia a podpory našej vedy.



Prezentácia Moravianskej venuše je prvou akciou spoločného projektu. Návštevníci budú mať možnosť na vlastné oči postupne vidieť ďalšie cenné artefakty, dlhodobo chránené v trezoroch, uviedol Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV.



Na prelome rokov by mal byť vystavený bronzový zvon z čias Veľkomoravskej ríše z Bojnej. Neskôr návštevníci budú mať možnosť vidieť v špeciálnej vitríne banky známu slonovinovú pyxidu z Čiernych Kľačian, zlaté poklady z bronzovej doby a ďalšie atraktívne objavy slovenskej archeológie.



Moravianska venuša je malá, z mamutieho kla vyrezaná postava nahej ženy so zvýraznenými pohlavnými znakmi. Našla sa náhodne v roku 1930 na známom paleolitickom nálezisku v Moravanoch nad Váhom neďaleko Piešťan. Vzácna plastika, vytvorená približne pred 22.860 rokmi, sa postupne dostala do rúk viacerých súkromných osôb. V roku 1967 sa ju zásluhou archeológa Juraja Bártu podarilo vrátiť do krajiny jej pôvodu, na Slovensko. Dnes patrí k popredným artefaktom európskeho paleolitického umenia.