Archeologický výskum jaskyne Čertova pec bude v lete pokračovať
Študentov čakajú výkopové práce, dokumentácia, preosievanie sedimentov, práca s flotačným tankom aj spracovanie nálezov.
Autor TASR
Radošina 17. mája (TASR) - Archeologický výskum jaskyne Čertova pec pri Radošine v okrese Topoľčany bude pokračovať aj v tomto roku. Výskum jednej z najvýznamnejších paleolitických lokalít na Slovensku sa zameria na priestor s ohniskom, nové nálezové situácie a verifikáciu stratigrafie lokality osídlenej už v období paleolitu, informovala Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Študentov čakajú výkopové práce, dokumentácia, preosievanie sedimentov, práca s flotačným tankom aj spracovanie nálezov. Súčasťou budú aj sprievodné aktivity v lokalite Moravany nad Váhom - Podkovica. Výskum sa začne 6. júla a potrvá do 28. augusta.
Malá krasová jaskyňa Čertova pec je verejnosti takmer neznáma. Patrí k najstarším jaskynným osídleniam objaveným na Slovensku. Archeologické nálezy dokázali, že jaskyňa bola osídlená už v období stredného paleolitu, starej doby kamennej, v období zhruba 80.000 rokov pred naším letopočtom.
Obojstranne priechodná, 27 metrov dlhá, v priemere šesť metrov široká a maximálne 4,6 metra vysoká tunelovitá jaskyňa sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca. Pretína ju niekoľko tektonických puklín. Vznikla erozívnou činnosťou, prietokom vody.
Miestni však majú na vznik jaskyne iné vysvetlenie. Podľa ľudovej povesti ju vyhĺbili čerti, preto aj dostala pomenovanie Csertowa Pecz. Pod týmto názvom spomína jaskyňu polyhistor Matej Bel v knihe Notitia Hungariae novae historico-geographica, vydanej vo Viedni v roku 1742. Obyvateľmi jaskyne údajne boli v minulosti aj zbojníci, ktorí lúpili na neďalekej hradskej, spájajúcej Nitru s Piešťanmi. V jaskyni vraj našli úkryt.
O jaskyni ako o možnom úkryte pravekého človeka sa prvýkrát zmienil archeológ Národného múzea v Prahe Jiří Neustupný v roku 1932. O päť rokov neskôr našiel nemecký archeológ Lothar Franz Zotz v jaskyni neolitický črep, zlomky mamutoviny a dva pazúrikové úštepy, na základe ktorých uvažoval o paleolitickom osídlení jaskyne.
Archeologický ústav SAV v Nitre uskutočnil na Čertovej peci v rokoch 1958 až 1961 systematický výskum pod vedením archeológa Juraja Bártu. Výskum potvrdil osídlenie z obdobia paleolitu, eneolitu, staršej železnej doby, stredoveku, ako aj novoveké nálezy.
Jaskyňu na úpätí vrchu Nad Lipovníkom v roku 1981 vyhlásili za chránený prírodný výtvor. Prírodnou pamiatkou sa stala v roku 1994 s novelizáciou z roku 2008.
