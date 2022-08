VIDEO: Archeologický výskum na Sivom Kameni odhalil viacero nálezov

Podhradie 2. augusta (TASR) - Mincu vyrazenú v závere 17. storočia, fragmenty keramiky či noža, objavili odborníci počas archeologického výskumu niekdajšej hradnej brány na Sivom Kameni nad Podhradím (okres Prievidza). Nájdený denár pochádza z obdobia, keď hrad slúžil ako väzenie.Výskum realizujú odborníci v priestore niekdajšej hradnej brány, ktorá tvorila vstup do prvého predhradia.načrtla v utorok archeologička Dominika Andreánska.Archeologický výskum priniesol viacero nálezov.priblížila archeologička.Ide podľa nej o denár Leopolda I. Habsburského, ktorý má dátum razby 1679, vyrazili ho v kremnickej mincovni.ozrejmila.Hrad Sivý Kameň je ruinou, kde mnohé architektúry nad povrch terénu nevyčnievajúskonštatovala odborníčka.Výskum by mohol pokračovať podľa nej aj ďalšie roky, prvoradá po ukončení terénnych prác bude konzervácia odkrytých murív po dohode a konzultácii s metodikom obnovy.Na výskume sa podieľalo i Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, kde nálezy uložia a múzeum ich prípadne sprístupní vo svojej expozícii. Odborníci výskum financovali z participatívneho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).Sivý Kameň bol kráľovským hradom, ktorý postavili okolo polovice 14. storočia práve pre to, že vznikla potreba spravovať majetky na ľavom brehu rieky Nitra. Po celý stredovek a novovek ho vlastnili Majthényiovci. Stihol ho podobný osud ako ostatné hrady, Majthényiovci sa postupne presťahovali do novovznikajúcich kúrií v Novákoch. Za svoje rodové sídlo však vždy považovali Sivý Kameň, ktorý využívali ako pevnosť a rodový archív.