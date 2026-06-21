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Archeologický výskum šibenice v Stupave priniesol nové poznatky
Výskum bol realizovaný ako jedna z hlavných aktivít projektu Historické šibenice západného Slovenska, v ktorom je Katedra archeológie FF UKF hlavným riešiteľom.
Autor TASR
Nitra/Stupava 21. júna (TASR) - Odkrytie základov časti kruhovej murovanej šibenice s priemerom približne päť metrov patrí medzi najvýznamnejšie objavy aktuálnej sezóny archeologického výskumu historickej šibenice v Stupave. Druhú sezónu výskumu ukončila Katedra archeológie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, informovala Stanislava Bönde Gogová z Katedry archeológie UKF.
V priestore šibenice boli identifikované kostrové pozostatky ľudí a ojedinele aj zvierat. Odkrytá architektúra predstavuje murovanú konštrukciu, na ktorú nadväzovali stĺpy a priečne drevené brvná určené na výkon trestu obesením. Okrem samotnej stavby boli nájdené aj viaceré drobné predmety, napríklad mince, kovové súčasti odevov či náboženské predmety, ktoré môžu prispieť k datovaniu lokality a lepšiemu pochopeniu jej fungovania. Predbežné výsledky naznačujú, že lokalita bola využívaná najmä v období 16. až 18. storočia.
Výskum bol realizovaný ako jedna z hlavných aktivít projektu Historické šibenice západného Slovenska, v ktorom je Katedra archeológie FF UKF hlavným riešiteľom. Okrem pracovníkov katedry tvorili výskumný tím členovia riešiteľského kolektívu projektu z Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Trnava a zo Záhorského múzea v Skalici. Súčasťou výskumného kolektívu je aj externý spolupracovník, antropológ Robin Pěnička z Ústavu antropologie Masarykovej univerzity v Brne.
Samotný výskum nadväzuje na prvý systematický archeologický výskum historickej šibenice na Slovensku realizovaný Katedrou archeológie FF UKF v Holíči, ukončený v roku 2024. Obe lokality významne prispievajú k poznaniu podoby a fungovania stredovekých a novovekých popravísk na území západného Slovenska, skonštatovala vedúca projektu Bönde Gogová.
Výskum historických popravísk si vyžaduje interdisciplinárny prístup spájajúci archeológiu, históriu, antropológiu a prírodovedné analýzy. Terénna etapa preto predstavuje iba začiatok procesu poznávania lokality, skonštatovala vedúca projektu. V nasledujúcich mesiacoch bude pokračovať odborné spracovanie nálezov, dokumentácie, antropologických vyhodnotení a ďalších analýz. Získané poznatky prispejú k lepšiemu poznaniu výkonu hrdelného práva v minulosti a zároveň vytvoria základ pre budúcu prezentáciu výsledkov odbornej i širokej verejnosti.
Na základe doterajších výsledkov bude archeologický výskum lokality pokračovať aj treťou výskumnou sezónou v roku 2027. Jej cieľom bude doplniť poznatky o architektúre, datovaní a fungovaní historického popraviska v Stupave.
V priestore šibenice boli identifikované kostrové pozostatky ľudí a ojedinele aj zvierat. Odkrytá architektúra predstavuje murovanú konštrukciu, na ktorú nadväzovali stĺpy a priečne drevené brvná určené na výkon trestu obesením. Okrem samotnej stavby boli nájdené aj viaceré drobné predmety, napríklad mince, kovové súčasti odevov či náboženské predmety, ktoré môžu prispieť k datovaniu lokality a lepšiemu pochopeniu jej fungovania. Predbežné výsledky naznačujú, že lokalita bola využívaná najmä v období 16. až 18. storočia.
Výskum bol realizovaný ako jedna z hlavných aktivít projektu Historické šibenice západného Slovenska, v ktorom je Katedra archeológie FF UKF hlavným riešiteľom. Okrem pracovníkov katedry tvorili výskumný tím členovia riešiteľského kolektívu projektu z Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Trnava a zo Záhorského múzea v Skalici. Súčasťou výskumného kolektívu je aj externý spolupracovník, antropológ Robin Pěnička z Ústavu antropologie Masarykovej univerzity v Brne.
Samotný výskum nadväzuje na prvý systematický archeologický výskum historickej šibenice na Slovensku realizovaný Katedrou archeológie FF UKF v Holíči, ukončený v roku 2024. Obe lokality významne prispievajú k poznaniu podoby a fungovania stredovekých a novovekých popravísk na území západného Slovenska, skonštatovala vedúca projektu Bönde Gogová.
Výskum historických popravísk si vyžaduje interdisciplinárny prístup spájajúci archeológiu, históriu, antropológiu a prírodovedné analýzy. Terénna etapa preto predstavuje iba začiatok procesu poznávania lokality, skonštatovala vedúca projektu. V nasledujúcich mesiacoch bude pokračovať odborné spracovanie nálezov, dokumentácie, antropologických vyhodnotení a ďalších analýz. Získané poznatky prispejú k lepšiemu poznaniu výkonu hrdelného práva v minulosti a zároveň vytvoria základ pre budúcu prezentáciu výsledkov odbornej i širokej verejnosti.
Na základe doterajších výsledkov bude archeologický výskum lokality pokračovať aj treťou výskumnou sezónou v roku 2027. Jej cieľom bude doplniť poznatky o architektúre, datovaní a fungovaní historického popraviska v Stupave.