Archeologický výskum v Hrabušiciach ukončili, vzácne kopije uchovajú

Spišská Nová Ves 12. mája (TASR) - Počas výskumu v katastri obce Hrabušice na Spiši sa podarilo objaviť "depot" kopijí zo staršej doby železnej, sú staré 2500 rokov. Archeológ Matúš Hudák pri tejto príležitosti uviedol, že ide o unikátny nález najmä z pohľadu zachovania vzácnych artefaktov. "Okrem toho sa kopije našli spolu, v tejto súvislosti ide o prvý takýto nález na Slovensku," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii pri príležitosti prezentácie objavu.



Podobné hroty kopijí s chráničmi boli nájdené až v Maďarsku a na centrálnom Balkáne, pričom boli uložené bojovníkom do hrobov. V Hrabušiciach ide pravdepodobne o obetu bohom, archeológovia predpokladajú, že ide o lokalitu, ktorú zrejme ľudia v minulosti užívali na pietne akty. Nález datujú do obdobia piateho storočia pred naším letopočtom. Okrem spomínaného depotu boli počas výskumu nájdené aj ďalšie predmety z obdobia doby bronzovej až stredoveku.



Všetky artefakty sa našli vo výbornom stave zachovania s minimálnou koróziou povrchu. "Kolegovia na začiatku nevedeli, či ide o železo alebo farebný kov, pretože boli úplne čierne a neobsahovali žiadnu koróziu. Vďaka tomu, že v lokalite bolo špecifické zloženie pôdy, bol tam železitý íl, došlo k tomu, že sa unikátne zachoval pôvodný povrch. Veľmi rýchlo sme prišli so špeciálnym prístrojom," vedecký pracovník v oblasti archeometrie z ČVUT (České vysoké učení technické) v Prahe Martin Hložek. Dodal, že práve ílový sediment neprepúšťa k nálezom vodu a vzduch a takýmto spôsobom došlo k ich "nechcenej" unikátnej konzervácii.



Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi výskum realizovalo v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice od roku 2021. Archeologička múzea Mária Hudáková priblížila, že nález pozostával z jedného páru identických hrotov kopijí s chráničmi hrotov kónického tvaru a z dvoch v strede mierne zúžených trubičiek. "Očakávali sme, že tu nejaké nálezy budú, išli sme tam cielene a podarilo sa nám zozbierať niekoľko desiatok nálezov. Už v roku 2021 sme tam poklad objavili, chceli sme však lokalitu chrániť pred nelegálnymi hľadačmi, nechceli sme ho prezentovať skôr, ako výskum ukončíme," priblížila Hudáková.



Archeologické výskumy, ktoré realizuje Múzeum Spiša intenzívne od roku 2016, priniesli podľa riaditeľky Zuzany Krempaskej viaceré jedinečné výsledky. "Ich význam presahuje hranice regiónu i Slovenska. Vedecká a dokumentačná hodnota archeologických nálezov je vzácnym doplnením zbierkového fondu múzea. Jedinečné nálezy, ktoré tento cielený výskum priniesol, majú možnosť vidieť návštevníci Múzea Spiša v novej a unikátnej expozícii História Spiša," uviedla Krempaská.