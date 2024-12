Archeológovia našli na hradisku v Bojnej hromadný nález predmetov

Bojná 11. decembra (TASR) - Archeológom sa na slovanskom hradisku v Bojnej v Topoľčianskom okrese podarilo nájsť hromadný nález predmetov. Objavené boli pri systematickom povrchovom prieskume východného predpolia centrálneho hradiska Valy, ktoré bolo zničené a opustené na začiatku 10. storočia.



Ako informoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), nález bol pre vedcov zaujímavý aj tým, že sa dal zrekonštruovať celý postup jeho uloženia do zeme. "Na príkrom svahu bola vykopaná priehlbeň, do ktorej uložili veľké drevené vedro. Z neho sa v zemi po stáročiach zachovali len železné súčasti, teda obruče a držadlo. Doň uložili ingoty olova, česáky ľanu, nožnice a ďalšie predmety, medzi iným aj železné sekerovité hrivny, ktoré boli dobovými platidlami. Ďalšie hrivny a zväzok kosákov uložili popri vedre do jamy, ktorú zasypali polmetrovou vrstvou hliny," uviedol archeológ Karol Pieta.



Po podrobnom preskúmaní v teréne bol nález prevezený do laboratória Archeologického ústavu SAV v Nitre. Tu ho bolo možné analyzovať a dokumentovať pomocou RTG a 3D snímkovania. Zároveň sa podarilo zrekonštruovať jeho pôvodný stav. Po konzervácii a vedeckom spracovaní bude súbor vystavený v Múzeu Veľkej Moravy v Bojnej.



Podľa Pietu je zvláštny fenomén ukrývania skupín predmetov na rôznych miestach hradiska Valy v Bojnej, ale aj v jeho širšom okolí neustále predmetom záujmu bádateľov. "Zdá sa, že niektoré z týchto depozitov boli ukrytým a nevyzdvihnutým majetkom tamojších obyvateľov v čase hroziaceho nebezpečenstva. Plošný požiar obydlí a opevnení potvrdili aj archeologické výskumy. Zdá sa však, že niektoré z týchto depozitov mohli byť ukladané do zeme aj ako určitý druh obetného daru podľa niektorého zo starých zvykov, ktoré nastupujúce kresťanstvo ešte nestihlo potlačiť," spomenul Pieta.



Archeologickú lokalitu v Bojnej vedci intenzívne skúmajú už od roku 2007. Zameriavajú sa pri tom na objasnenie jej hospodárskeho a politického vývoja v siedmom až desiatom storočí. V priebehu výskumu tu bolo objavených viacero mimoriadnych objavov, ktoré výrazne posunuli vedomosti o tunajšom slovanskom osídlení i Veľkomoravskej ríši.