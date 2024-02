Objav archeológov: Našli doposiaľ nepreskúmanú Malženickú bránu

Snímka z výskumu pozostatkov Malženickej brány v Trnave vo štvrtok 1. februára 2024. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 2. februára (TASR) - Posledné biele miesto na mape brán stredovekého opevnenia Trnavy zaplnili archeológovia v prvý februárový deň. Vo výkope po havárii vodovodného potrubia na Jerichovej ulici objavili pozostatky Malženickej brány, ktorej presné umiestnenie doteraz nebolo známe. Uviedol to pre TASR archeológ, dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Erik Hrnčiarik." povedal Hnčiarik. Pri rozšírení sondy však zistili, že ide o unikátny kamenný múr, čo napovedalo, že išlo o niečo dôležitejšie.uviedol. Vznikla v stredoveku súčasne s výstavbou hradieb, no najneskôr začiatkom novoveku bola zamurovaná. Dôvodom podľa Hrnčiarika bola potreba zvýšenej ochrany kráľovského mesta Trnava. Považuje za významné, že pri výkope odhalili aj toto zamurovanie.konštatoval.Trnavské stredoveké hradby mali dovedna štyri brány. Vlani sa rozsiahly výskum venoval Dolnej bráne na terajšom Námestí SNP, ku ktorej Trnavčania pristavali v 16. storočí práve z dôvodu bezpečnosti barbakan. Skúmali sa aj zvyšky Hornej brány na Štefánikovej ulici. O niečo ďalej na východ od nich bola Lovčická brána, aktuálne situovaná medzi múrom amfiteátra a obchodným centrom. Na náprotivnej strane mesta je Malženická brána, obe sú pomenované po obciach v blízkom okolí Trnavy. Malženická brána mala podľa Hrnčiarika štandardné funkcie ako ostatné tri, predpoklad je, že bol pri nej padací most z vonkajšej strany. Široká bola zhruba osem metrov. Ňou vstupovala významná obchodná Česká cesta do Trnavy zo strany Záhoria od Prahy a cez Lovčickú vystupovala z mesta smerom na brod cez Váh v Seredi s cieľom v Budíne. Po zamurovaní Malženickej i Lovčickej brány bola podľa Hrnčiarika Česká cesta presmerovaná na Hornú a Dolnú bránu.Ako uviedol Hrnčiarik, hoci išlo v prípade nálezu Malženickej brány o expresnú akciu, ide o významný poznatok do mozaiky dejín Trnavy." dodal archeológ.