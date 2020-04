Archeológovia našli v kostole v Obišovciach zakopaný poklad

Obišovce 3. apríla (TASR) - Unikátny poklad mincí našli archeológovia v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v okrese Košice-okolie. Viac ako 500 kusov mincí, ktoré mali byť zakopané najskôr začiatkom 18. storočia, objavili počas februárového archeologického výskumu základov zaniknutého renesančného kostola. Na webovej stránke Pamiatkového úradu SR o tom informujú Martin Pristáš z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice a Peter Šimčík z archeologickej spoločnosti Triglav.



Mince boli uložené pod maltovým lôžkom pôvodnej kamennej podlahy v keramickom hrnčeku, ten bol prikrytý malou kamennou platňou. Väčšinu mincí tvoria banícke výplatné známky. Strieborné mince boli zabalené separátne, podľa nich zrejme do ľanovej tkaniny. „Mince datujú zakopanie tohto pomerne rozsiahleho pokladu najskôr do roku 1702,“ uvádzajú na webe.



Ako dodávajú, razené boli v Košiciach, v Smolníku či v Banskej Štiavnici. Svedčiť to má o putovaní veriacich aj z týchto krajov, ktorí tu tieto milodary zanechali. Súčasťou pokladu sú tiež poľské razby. „Preto je pravdepodobné, že kňaz, ktorý mal v správe kostol a farnosť v čase opätovných nepokojov, tieto nahromadené finančné prostriedky ukryl pod podlahou pred povstalcami a časom odišiel. Viac sa zrejme nevrátil a o poklade pod podlahou nikomu nepovedal a vďaka tomu sa nám tento nesporne unikátny poklad vysokej numizmatickej a historickej hodnoty zachoval,“ uvádzajú.



Pristáš pre TASR spresnil, že v súčasnosti sa vykonáva odborné spracovanie a konzervovanie nálezu a tiež vyhodnocovanie celého archeologického výskumu. „Po odovzdaní nálezovej správy preberie v zmysle pamiatkového zákona správu nálezu Pamiatkový úrad SR, ktorý určí, kde bude nález umiestnený. V takýchto prípadoch je vždy snaha, aby nález ostal prezentovaný pre verejnosť v regióne, kde bol nájdený,“ dodal.