Archeológovia objavili doklad najstaršieho osídlenia Spišských Vlách

Spišské Vlachy 2. augusta (TASR) – Nálezy staré 1600 rokov objavili počas archeologického výskumu v Spišských Vlachoch v prístavbe kostola Nanebovzatia Panny Márie známej ako bývalá radnica. Medzi tie najzaujímavejšie patrí rímska minca zo 4. storočia. Uviedol to archeológ Matúš Hudák, podľa ktorého objavené nálezy odhaľujú dávnu históriu mesta.



Archeologický výskum realizovalo formou sondáže Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vlani v októbri a pokračoval do marca tohto roku. Ako Hudák povedal, v priestoroch bývalej radnice na námestí objavili viaceré nálezy. Za najzaujímavejší označil rímsku mincu cisára Constaniusa II., ktorý vládol v rokoch 337 - 361 n. l. Mohla sa tam dostať ako tzv. stavebná obetina, ktorá mala chrániť stavbu. „Okrem tohto nálezu sa našla aj keramika a železná troska, ktorá nám dokumentuje, že v tomto období – čo je aj typické pre územie Spiša, sa spracovávalo železo,“ vysvetlil.



Výskum tiež zachytil obdobie 16. až 17. storočia, ktorý súvisí so samotným objektom a jeho prestavbami. Miestnosť slúžila ako krčma minimálne do prvej polovice 19. st., následne ju prestavali a využívali ju dobrovoľní hasiči. „Pôvodná podlaha v tejto krčme bola drevená a za tie drevá sa strácali aj mince. Na základe nich dokážeme datovať budovu. Nájdené mince sú z obdobia od 17. až 19. storočia. Ide aj o poľské razby kráľa Žigmunda III., ale aj rakúsko-uhorské z čias Františka II. Je to napríklad pol grajciar z roku 1812,“ spresnil Hudák s tým, že odkrytú pivnicu využívali v čase, keď bola v objekte krčma, na uskladňovanie piva či vína. „Okrem toho sa v rohu miestnosti našla aj pec, ktorá slúžila na ohrievanie miestnosti,“ dodal. V rámci stavebno-historického výskumu objavili nástenné grafity, ktoré vyobrazujú šibenicu a časť meča.



Mesto Spišské Vlachy plánuje uvedené priestory sprístupniť verejnosti. „Chceme urobiť také múzeum. Ľuďom - turistom by sme ukázali históriu vecí, ktoré sa tu našli, či už fakticky, alebo nejakou obrazovou a fotografickou ukážkou, ktorú mesto pripravuje,“ povedal primátor Ľubomír Fifik.