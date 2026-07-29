< sekcia Regióny
Archeológovia odhalili v Nitre pohrebisko zo včasného stredoveku
V prvej etape výskumu našli archeológovia samostatný hrobný nález zo staršej doby bronzovej.
Autor TASR
Nitra 29. júla (TASR) - Druhá etapa archeologického výskumu priestoru pri budove Orbis v centre Nitry prekvapila archeológov. Na základe prvej etapy výskumu očakávali v lokalite hroby zo staršej doby bronzovej, odkryli však pohrebisko zo včasného stredoveku. Potvrdil to Peter Bednár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
V prvej etape výskumu našli archeológovia samostatný hrobný nález zo staršej doby bronzovej. Predpokladali, že v bezprostrednom susedstve nálezu naň budú nadväzovať ďalšie hroby z rovnakého obdobia. „Prekvapením je, že sa hroby zo staršej doby bronzovej nepodarilo nájsť. No podarilo sa identifikovať ďalšie pohrebisko zo včasného stredoveku, ide o belobrdskú kultúru. Potvrdzuje to význam Nitry a hustotu osídlenia mesta v druhej polovici 10. a prvej polovici 11. storočia. Po tom, ako tu zanikli nejaké sídliskové objekty, slúžila isté obdobie táto plocha ako ďalšie pohrebisko, ktoré poznáme na území Nitry,“ povedal Bednár.
Archeológovia doteraz odkryli a zdokumentovali osem kostrových hrobov. Aktuálne pracujú na začisťovaní deviateho, ženského hrobu a predpokladajú odkrytie minimálne dvoch ďalších. „Zachovali sa hroby dospelých jedincov, no máme odkryté aj dva detské hroby. Práce budú pokračovať, kým nedoskúmame všetky hroby,“ potvrdila vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčíková. Väčšina hrobov je podľa jej slov porušená sekundárnymi zásahmi. Poškodenie vyplýva z intenzívnej výstavby a rozširovania mestskej zástavby v 19. a 20. storočí.
Vo viacerých hroboch našli archeológovia kostry s bronzovými záušnicami, typickými ženskými ozdobami hlavy z obdobia včasného stredoveku. „Prvé tri bronzové záušnice sme našli v hrobe, kde kostra nebola v pôvodnej polohe. Išlo o rozvrátený hrob, do ktorého boli záušnice spolu s kosťami sekundárne hodené. Pochádzajú však priamo z toho hrobu,“ skonštatovala vedúca výskumu.
Archeologický výskum na Štefánikovej triede je súčasťou projektu rozšírenia pešej zóny v centre Nitry. Investičný projekt mesta si vyžiada náklady vo výške presahujúcej 400.000 eur bez DPH. Terénna časť archeologického výskumu by mala byť ukončená do konca tohto týždňa.
V prvej etape výskumu našli archeológovia samostatný hrobný nález zo staršej doby bronzovej. Predpokladali, že v bezprostrednom susedstve nálezu naň budú nadväzovať ďalšie hroby z rovnakého obdobia. „Prekvapením je, že sa hroby zo staršej doby bronzovej nepodarilo nájsť. No podarilo sa identifikovať ďalšie pohrebisko zo včasného stredoveku, ide o belobrdskú kultúru. Potvrdzuje to význam Nitry a hustotu osídlenia mesta v druhej polovici 10. a prvej polovici 11. storočia. Po tom, ako tu zanikli nejaké sídliskové objekty, slúžila isté obdobie táto plocha ako ďalšie pohrebisko, ktoré poznáme na území Nitry,“ povedal Bednár.
Archeológovia doteraz odkryli a zdokumentovali osem kostrových hrobov. Aktuálne pracujú na začisťovaní deviateho, ženského hrobu a predpokladajú odkrytie minimálne dvoch ďalších. „Zachovali sa hroby dospelých jedincov, no máme odkryté aj dva detské hroby. Práce budú pokračovať, kým nedoskúmame všetky hroby,“ potvrdila vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčíková. Väčšina hrobov je podľa jej slov porušená sekundárnymi zásahmi. Poškodenie vyplýva z intenzívnej výstavby a rozširovania mestskej zástavby v 19. a 20. storočí.
Vo viacerých hroboch našli archeológovia kostry s bronzovými záušnicami, typickými ženskými ozdobami hlavy z obdobia včasného stredoveku. „Prvé tri bronzové záušnice sme našli v hrobe, kde kostra nebola v pôvodnej polohe. Išlo o rozvrátený hrob, do ktorého boli záušnice spolu s kosťami sekundárne hodené. Pochádzajú však priamo z toho hrobu,“ skonštatovala vedúca výskumu.
Archeologický výskum na Štefánikovej triede je súčasťou projektu rozšírenia pešej zóny v centre Nitry. Investičný projekt mesta si vyžiada náklady vo výške presahujúcej 400.000 eur bez DPH. Terénna časť archeologického výskumu by mala byť ukončená do konca tohto týždňa.