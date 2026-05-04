< sekcia Regióny
Archeológovia preskúmali budúci priemyselný park v Šuranoch
Podľa štátnej spoločnosti MH Invest tu bolo doteraz preskúmaných viac než 100 hektárov územia.
Autor TASR
Šurany 4. mája (TASR) - V budove synagógy v Šuranoch bola v týchto dňoch sprístupnená výstava, ktorá na fotografiách zobrazuje doterajšie výsledky archeologického výskumu v lokalite budúceho strategického priemyselného parku Šurany Industrial Park. Podľa štátnej spoločnosti MH Invest tu bolo doteraz preskúmaných viac než 100 hektárov územia.
Fotografie približujú detailný pohľad na stále prebiehajúci výskum, nájdené historické nálezy vrátane podrobného popisu procesu ich konzervácie a nakladania s nimi. „Na začiatku výskumu boli spracované údaje z geofyzikálneho prieskumu. Nasledovalo systematické testovanie celého územia pásovou sondážou. Doposiaľ bolo v území objavených osem areálov s archeologickými objektmi od praveku, včasnej dejinnej doby až po stredovek,“ uviedol MH Invest.
K najzaujímavejším lokalitám patrí podľa archeológov rozsiahle pohrebisko, v rámci ktorého sa prelínajú tri rôzne kultúry - od staršej bronzovej doby, laténskej doby až po avarský kaganát. Terénny výskum je len prvou fázou komplexného procesu, ktorý pokračuje v laboratóriách a nadväzujúcich výskumných projektoch. Archeobotanické, zoologické a antropologické analýzy sa realizujú v laboratóriách. Špecializované vzorky sa zasielajú aj do zahraničia, napríklad na rádiouhlíkovú analýzu do Poľska či na genetické testovanie do Viedne.
Archeologický výskum sa v lokalite budúceho strategického priemyselného parku začal v marci 2025 a naďalej pokračuje. Každá fáza archeologického výskumu v lokalite bola a je naďalej priebežne konzultovaná a koordinovaná zo strany všetkých zapojených strán, ktorými sú MH Invest, Slovenská akadémia vied a krajský pamiatkový úrad. Výskum financuje spoločnosť MH Invest a realizujú ho experti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Fotografie približujú detailný pohľad na stále prebiehajúci výskum, nájdené historické nálezy vrátane podrobného popisu procesu ich konzervácie a nakladania s nimi. „Na začiatku výskumu boli spracované údaje z geofyzikálneho prieskumu. Nasledovalo systematické testovanie celého územia pásovou sondážou. Doposiaľ bolo v území objavených osem areálov s archeologickými objektmi od praveku, včasnej dejinnej doby až po stredovek,“ uviedol MH Invest.
K najzaujímavejším lokalitám patrí podľa archeológov rozsiahle pohrebisko, v rámci ktorého sa prelínajú tri rôzne kultúry - od staršej bronzovej doby, laténskej doby až po avarský kaganát. Terénny výskum je len prvou fázou komplexného procesu, ktorý pokračuje v laboratóriách a nadväzujúcich výskumných projektoch. Archeobotanické, zoologické a antropologické analýzy sa realizujú v laboratóriách. Špecializované vzorky sa zasielajú aj do zahraničia, napríklad na rádiouhlíkovú analýzu do Poľska či na genetické testovanie do Viedne.
Archeologický výskum sa v lokalite budúceho strategického priemyselného parku začal v marci 2025 a naďalej pokračuje. Každá fáza archeologického výskumu v lokalite bola a je naďalej priebežne konzultovaná a koordinovaná zo strany všetkých zapojených strán, ktorými sú MH Invest, Slovenská akadémia vied a krajský pamiatkový úrad. Výskum financuje spoločnosť MH Invest a realizujú ho experti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.