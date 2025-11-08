< sekcia Regióny
Archeológovia preskúmali územie priemyselného parku v Šuranoch
Všetky nálezy sú majetkom štátu, vzorky sa skúmajú aj v zahraničí.
Autor TASR
Šurany 8. novembra (TASR) - Tím archeológov, terénnych technikov a archeologických pracovníkov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) od marca až doposiaľ preskúmal približne 100 hektárov (ha) územia budúceho priemyselného parku v Šuranoch. Išlo o osem areálov s archeologickými objektmi od praveku, včasnej doby dejinnej až po stredovek. TASR o tom informoval realizátor strategickej investície spoločnosť MH Invest.
Experti preskúmali aj územie, ktoré súviselo s prekládkou vysokotlakového plynovodu. „Každá fáza archeologického výskumu v lokalite bola a je priebežne konzultovaná a koordinovaná zo strany všetkých zapojených strán,“ priblížil. Na začiatku výskumu boli spracované údaje z geofyzikálneho a pyrotechnického prieskumu. Nasledoval detailný geofyzikálny výskum na vybraných plochách a systematické testovanie celého územia pásovou sondážou.
Najväčšiu plochu nálezov, viac ako päť hektárov, tvorila časť včasnostredovekej dediny zo siedmeho až ôsmeho storočia. Objavom, prvým svojho druhu na Slovensku, sú hrnčiarske pece na výrobu keramických nádob. Okrem sídliskových objektov sa tu našlo aj menšie pohrebisko.
Na ďalšej ploche sa podarilo doložiť osídlenie z obdobia prelomu neskorej doby kamennej a doby bronzovej. „Výnimočným nálezom je zahĺbené obydlie s ohniskom v rohu a s pozostatkami nadzemnej kolovej stavby. Neďaleko zaniknutej dediny archeológovia objavili tiež 28 hrobov z obdobia Avarského kaganátu,“ uviedol archeológ Michal Cheben.
Archeológovia odkryli aj časť osady z mladšej doby bronzovej v podobe súboru kolových stavieb, zásobných jám a hliníkov, ktoré slúžili ako zdroj stavebného materiálu. Na druhej lokalite bolo odkryté pohrebisko zo staršej doby bronzovej s 38 hrobmi.
Realizátor uviedol, že najvýraznejší posun nastal podľa expertov pri poznaní osídlenia zo siedmeho až ôsmeho storočia, z ktorého bolo na Slovensku doteraz známych len niekoľko sídlisk. „Nadobudnuté poznatky sa stanú súčasťou archeogenetického výskumu, ktorý je prepojený s medzinárodnými projektmi skúmajúcimi populácie včasného stredoveku v strednej Európe,“ uviedol riaditeľ AÚ SAV Matej Ruttkay.
Všetky nálezy sú majetkom štátu, vzorky sa skúmajú aj v zahraničí. Postupne prebieha fáza ich čistenia, konzervácie a rekonštrukcie. Terénny výskum je len prvou fázou komplexného procesu, ktorý pokračuje v laboratóriách a nadväzných výskumných projektoch. Komplexné vyhodnotenie záchranného výskumu potrvá roky, podotkol Ruttkay.
Záchranný archeologický výskum prebieha v súlade s právoplatným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Nitra. „V najbližšom období sa pripravuje séria informačných panelov a roll-upov, ktoré budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Šuranoch a v priestoroch spoločnosti,“ dodal Ruttkay s tým, že plánujú aj prednášky a verejné prezentácie pre obyvateľov regiónu.
