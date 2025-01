Archeológovia v Trenčíne ukončili výskum s revitalizáciou pešej zóny

Trenčín 17. januára (TASR) - Archeológovia ukončili výskum, ktorý bol súčasťou revitalizácie pešej zóny v centre mesta Trenčín. V tomto týždni sa začalo so zásypom sondážnych jám. Ide o investíciu za 120.000 eur. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Na Sládkovičovej ulici objavili vzácne nálezy zo stredoveku a podzemné chodby zo 17. až 18. storočia. Tie boli primárne kanalizačnou sieťou, jednou z najmohutnejších na Slovensku, plnili aj obrannú úlohu. V prípade nebezpečenstva boli miestom, kadiaľ ľudia mohli odísť preč. Na Sládkovičovej ulici našli aj zvyšky barbakánu, respektíve zvyšky hradobného systému pred hlavnou hradbou, ktorý bol v relatívne dobrom stave.



Nálezy budú prezentované v dlažbe, podobne ako v prípade Hornej brány opevnenia Trenčína, ktorú archeológovia potvrdili počas rekonštrukcie Mierového námestia (2017 - 2018).



"Po zasypaní sondážnych jám sa zhotoviteľ revitalizácie pešej zóny presunie aj do tohto priestoru. Výkopové práce budú ešte pozorovať archeológovia pre prípad, že by sa pri nich ešte niečo odhalilo. Budú tiež kontrolovať zasypávanie sondážnych jám. Nálezy musia byť opatrené geotextíliou a odhalené funkčné inžinierske siete dôkladne zakryté," uviedla hovorkyňa.



Revitalizácia priestoru ohraničeného ulicami Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova prinesie nový a moderný mobiliár, vodné prvky, nové osvetlenie, viac zelene a pestré možnosti jej využitia. Práce sa začali v máji minulého roka.



Ide o prvý europrojekt na Slovensku v novom programovacom období 2021 - 2027 v rámci integrovaných územných investícií, ktorý sa realizuje vďaka získanému titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko približne v sume 6,5 milióna eur.