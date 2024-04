Archeológovia začali výskum na miestach masových popráv v Kremničke

Na snímke detektoristi v Kremničke pri Banskej Bystrici 19. apríla 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Na miestach masových popráv a povstaleckej obrany počas druhej svetovej vojny v banskobystrickej mestskej časti Kremnička sa v týchto dňoch začína prvá fáza archeologického výskumu, aký sa na Slovensku doposiaľ nikdy nerealizoval. Samospráva ho iniciovala s cieľom získať relevantné podklady, ktoré poslúžia pamiatkarom na rozšírenie pásma pamiatkovej ochrany lokality, kde sa odohral masaker patriaci k najväčším zločinom spáchaným u nás.Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici je vymedzené, na ktorých parcelách a v akom rozsahu môže tím archeológov prieskum realizovať. Skúmaným miestom bude protitanková priekopa, betónový bunker, bunker Vyšný potok a lokalita Pod Stráňami. Cieľom je identifikovať objekty, ktoré sa dajú dokázateľne spojiť s udalosťami rokov 1944 - 1945.konštatoval v piatok Pavol Šteiner z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.V mesiacoch máj až jún plánujú vykonať sondáž protitankovej priekopy a betónového bunkra, s cieľom identifikovať miesta popráv. Na jeseň by chceli realizovať druhú fázu, a to v lesíku pod cintorínom, kde je ešte jeden povstalecký obranný výkop. Z archeologického a vojensko-historického hľadiska bude pre odborníkov zaujímavé zistiť profil i rozmery priekopy, ktorá bola nafotená v roku 1944, ale nebola nikdy skúmaná. Podľa Šteinera sa na Slovensku a ani v okolitých krajinách doposiaľ archeologický výskum takéhoto druhu nikdy nerealizoval.zdôraznil primátor Ján Nosko.Keďže patričné pamiatkové ochranné pásmo v okolí pamätníka doposiaľ chýbalo, v jeho okolí je v súčasnosti zástavba rodinných domov. Umožnili to zmeny a doplnky územného plánu mesta z roku 1999.vysvetlil Nosko.Ako dodal, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici im doručila podnet o nedostatočnej právnej ochrane danej lokality. S návrhom, aby mesto bez zbytočného odkladu vydalo rozhodnutie o stavebnej uzávere, sa plne stotožňujú.