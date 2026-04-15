Archeopark Cífer-Pác otvára, novinkou bude mini zoo aj Cíferská fčela
Organizátori pripravili pre návštevníkov počas otváracieho podujatia program vyskladaný z tvorivých aktivít, hier a koncertu jednej z trnavských kapiel.
Autor TASR
Cífer-Pác 15. apríla (TASR) - Archeopark Cífer-Pác pri Trnave otvorí v sobotu (18. 4.) novú turistickú sezónu. Okrem prehliadok a možnosti spoznať život našich predkov otvoria v areáli počas apríla mini zoo a v lete bude do archeoparku premávať kyvadlová doprava Cíferská fčela. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Organizátori pripravili pre návštevníkov počas otváracieho podujatia program vyskladaný z tvorivých aktivít, hier a koncertu jednej z trnavských kapiel. Návštevníci si budú môcť vyskúšať lukostreľbu a zažiť komunitnú opekačku. V tento deň archeopark zároveň spúšťa prehliadky expozície s archeologickými nálezmi a prehliadky rekonštrukcie sídliska zo štvrtého storočia.
„V Archeoparku však históriu neukazujeme len spoza skla. Naši návštevníci ju môžu zažiť na vlastnej koži, vyskúšať si prácu s kamennými nástrojmi, mletie a preosievanie múky či tvorivé aktivity s hlinou,“ vysvetlil Daniel Dida z archeoparku. Vlani zavítalo do areálu 5000 návštevníkov. Počas tohtoročnej sezóny bude otvorený od štvrtka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 h a po dohode aj v iných dňoch.
V priebehu apríla otvorí archeopark mini zoo. „Návštevníkom chceme pútavou formou prezentovať zaujímavosti o domácich zvieratách v kontexte života našich predkov,“ objasnil Dida. Počas sezóny zároveň pripravili organizátori viaceré podujatia. Okrem iných aj Romani et barbari (6. 6.) a Romani et Germani (19. 9.). Počas júlových a augustových víkendov môžu návštevníci využiť novú kyvadlovú dopravu Cíferská fčela
