Archeopark Cífer-Pác ponúka počas leta sériu interaktívnych podujatí

Cífer 10. júla (TASR) - Archeopark Cífer-Pác ponúka aj počas tohto leta sériu interaktívnych podujatí, ktoré spájajú históriu s kreativitou a zážitkovým učením. Letnú sezónu otvorí podujatie Farba! v nedeľu 13. júla. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Prvé podujatie zo série ArcheoLeto zavedie v nedeľu popoludní návštevníkov do sveta prírodných pigmentov. Dozvedia sa, ako ľudia kedysi získavali farby z pôdy, rastlín či popola. „Súčasťou programu budú aj dielne, v ktorých si účastníci vyskúšajú výrobu prírodných atramentov, farbenie vlny a textilu či techniku eko-printingu pomocou listov a kvetov,“ dodal Prostinák. Ďalšie nedeľné popoludňajšie podujatia sa uskutočnia 27. júla, 10. a 24. augusta.



Počas soboty 23. augusta bude archeopark hostiť podujatie Ako sa kopali dejiny, ktoré návštevníkom priblíži archeologický výskum náleziska v oblasti Cífer-Pác. „Prinesie videovýpovede pamätníkov - vedcov, dobrovoľníkov aj miestnych obyvateľov, ktorí sa podieľali na výskume lokality,“ doplnil Prostinák. Nebudú chýbať ani osobné rozhovory s pamätníkmi priamo v areáli a ďalší program.



Archeopark Cífer-Pác je historicko-edukačný areál, ktorého jadrom je autentická rekonštrukcia germánskeho veľmožského dvorca zo štvrtého storočia. Návštevníci nájdu v areáli archeoparku „zemnicu“, rímsky kúpeľ s podlahovým kúrením, studňu, pec a hospodárske stavby, ktoré ponúkajú pohľad do každodenného života v minulosti. Súčasťou areálu je aj expozícia Návrat do minulosti.