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Archeopark Cífer-Pác pripravil na letné prázdniny interaktívne soboty
Program s názvom Archeo leto ponúkne štyri podujatia venované hline, textilu, zvieratám a drevu.
Autor TASR
Cífer-Pác 15. júla (TASR) - Archeologické nálezisko v obci Cífer-Pác v okrese Trnava pripravilo na letné prázdniny sériu interaktívnych sobôt, ktoré návštevníkom priblížia tradičné remeslá, prírodné materiály a každodenný život ľudí v minulosti. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Program s názvom Archeo leto ponúkne štyri podujatia venované hline, textilu, zvieratám a drevu. „Keď si dieťa alebo dospelý sadne za hrnčiarsky kruh, dotkne sa ovčej vlny alebo si skúsi opracovať kus dreva, vtedy si uvedomí, koľko zručnosti, času a práce si každodenný život našich predkov vyžadoval,“ uviedla Michaela Hrašková z archeoparku.
Program otvorí 18. júla tematický deň HLINA!, venovaný jednému z najstarších materiálov využívaných človekom. Pokračovať bude 1. augusta podujatím TEXTIL!, ktoré predstaví spracovanie ľanu, žihľavy a ovčej vlny i tradičné techniky farbenia látok prírodnými pigmentmi. Tretia tematická sobota 15. augusta bude patriť zvieratám a ich významu v živote človeka. Cyklus uzavrie 29. augusta podujatie DREVO!, venované tradičným spôsobom opracovania jedného z najdôležitejších prírodných materiálov.
Novinkou tejto sezóny je aj kyvadlová doprava, ktorou sa môžu návštevníci bezplatne prepraviť zo železničnej stanice v Cíferi. Archeologické nálezisko bolo objavené v 60. rokoch 20. storočia. Dlhoročný výskum odkryl rozsiahle rímsko-germánske sídlisko. Na základe výsledkov výskumu otvorila obec Cífer v roku 2024 archeopark.
Program s názvom Archeo leto ponúkne štyri podujatia venované hline, textilu, zvieratám a drevu. „Keď si dieťa alebo dospelý sadne za hrnčiarsky kruh, dotkne sa ovčej vlny alebo si skúsi opracovať kus dreva, vtedy si uvedomí, koľko zručnosti, času a práce si každodenný život našich predkov vyžadoval,“ uviedla Michaela Hrašková z archeoparku.
Program otvorí 18. júla tematický deň HLINA!, venovaný jednému z najstarších materiálov využívaných človekom. Pokračovať bude 1. augusta podujatím TEXTIL!, ktoré predstaví spracovanie ľanu, žihľavy a ovčej vlny i tradičné techniky farbenia látok prírodnými pigmentmi. Tretia tematická sobota 15. augusta bude patriť zvieratám a ich významu v živote človeka. Cyklus uzavrie 29. augusta podujatie DREVO!, venované tradičným spôsobom opracovania jedného z najdôležitejších prírodných materiálov.
Novinkou tejto sezóny je aj kyvadlová doprava, ktorou sa môžu návštevníci bezplatne prepraviť zo železničnej stanice v Cíferi. Archeologické nálezisko bolo objavené v 60. rokoch 20. storočia. Dlhoročný výskum odkryl rozsiahle rímsko-germánske sídlisko. Na základe výsledkov výskumu otvorila obec Cífer v roku 2024 archeopark.