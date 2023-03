Archeopark pod hradom Šariš priblíži život ľudí v stredoveku

Veľký Šariš 4. marca (TASR) - Mesto Veľký Šariš dokončuje práce na archeoparku, ktorý vznikne pod hradom Šariš. Projekt by mal byť ukončený v apríli a sprístupniť ho chcú prvý májový víkend počas otvorenia hradnej sezóny. Mesto projekt realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce s ukrajinským mestom Rakoshyno.



"Archeoparkom chceme priblížiť verejnosti stredoveký život, to ako sa v podhradí žilo s jasným odkazom na hrad Šariš. Budú sa tu nachádzať obydlia alebo domy, typické pre dané obdobie, so slamenou strechou. Zväčša sú to dreveno-kamenné objekty, v ktorých budeme prezentovať prípravu jedál tradičným spôsobom, ale zameriame sa aj na ukážku bežného života," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Mesto v rámci cezhraničného projektu získalo takmer 400.000 eur na stavebné práce. "K tomu je nutné prirátať ešte nejakých 30.000 až 40.000 eur na takzvané mäkké aktivity, ktoré sa týkajú propagácie a podobne. Veríme, že otvorením tohto objektu opätovne zvýšime záujem o tento región a pritiahneme turistov aj na samotný hrad Šariš. Počas sezóny ho navštívi takmer 35.000 ľudí a tak navštívia aj niečo doplnkové, lebo archeopark sa cestou na hrad nedá obísť," doplnil Kall s tým, že finančná spoluúčasť mesta na projekte predstavuje približne 20.000 eur.



Školám plánujú ponúkať exkurzie, aby žiakom priblížili históriu tohto regiónu. "Možno tu časom pribudne jednoduchý zoo park alebo niečo podobné, čím priblížime aj chov zvierat.



Ukrajinský partner projektu pripravuje podľa Kalla amfiteáter, aby mohol prezentovať aj spoločnú zakarpatskú históriu. "Keď pominie obdobie, ktoré momentálne je, verím, že tam vystúpia aj naši umelci, ktorí sa na to veľmi tešili," dodal primátor.