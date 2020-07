Archeopark v Hanušovciach nad Topľou približuje históriu výroby skla

Hanušovce nad Topľou 25. júla (TASR) - Tavenie v replike sklárskej pece z 9. storočia a experimenty so sklom ponúka návštevníkom sobotňajšie podujatie v archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Ukážky výroby predmetov zo skla dopĺňajú prezentácie základných postupov pri výrobe korálikov pomocou sklárskej lampy, maľby na sklo či tvorba vitráží. Sklársky workshop História skla 2020, ktorý sa začal v piatok (24. 7.), sa koná za účasti sklárskych odborníkov a archeológov. Do sklárskeho remesla sa môže zapojiť aj laická verejnosť.



"Ukazujeme prácu s výrobou skla, ako prebiehala vo včasnom stredoveku alebo starších obdobiach," priblížila pre TASR archeologička Danica Staššíková Štukovská. Pri prezentácii sa využíva unikátna pec postavená ako rekonštrukcia vzácneho archeologického nálezu sklárskej pece z 9. storočia v Bratislave. "Zo skla ukazujeme potom výrobu šperkov alebo starších nádob z rôznych období, napríklad z doby železnej, rímskej, obdobia Slovanov. Robíme tiež vitráže, aby ľudia videli, že sklo, ktoré dnes považujeme za absolútne bežný sortiment, prešlo dlhou cestou a bolo kedysi veľmi vzácne a je to ťažká robota," dodala archeologička. Zámerom je aj zábavnou formou propagovať štúdium chémie a fyziky pre deti.







Podľa odbornej pracovníčky Tripolitany – Krajského múzea v Prešove, pod ktoré spadá kaštieľ a archeopark Hanušovce, Eleny Dercovej je odborná časť štvrtého ročníka vedecko-populárneho podujatia zameraná najmä na výskum histórie výroby skla v rôznych časových obdobiach. Do sklárskeho remesla sa zároveň môže zapojiť aj laická verejnosť. "Ako bonus si budú môcť vyrobiť sklenené výrobky podľa svojich predstáv, rôzne drobné predmety či šperky," priblížila.



Podujatie vďaka podpore Fondu na podporu umenia spolu s Prešovským samosprávnym krajom a Krajským múzeom v Prešove organizuje Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku pôsobiaca pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV, FunGlass – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská sklárska spoločnosť a Rona Lednické Rovne.