Archeoskanzen v Nižnej Myšli pozýva návštevníkov na Cestu do praveku

Na archívnej snímke zo 4. septembra 2020 súpravu pozostávajúca z dvoch historických drevených vozňov s drevenými lavicami a pieckou, ktorá potiahne zrekonštruovaný rušeň T 212 na trase z Košíc do Nižnej Myšle do archeoskanzenu. Foto: TASR

Nižná Myšľa 15. mája (TASR) – Výlet do dávnej histórie s názvom Cesta do praveku ponúka sobotné podujatie v Nižnej Myšli (okr. Košice-okolie), kde sa nachádza archeologické nálezisko s významnou osadou a pohrebiskom z doby bronzovej. V programe je prehliadka archeoskanzenu, myšlianskeho múzea či katakomb bývalého kláštora, workshop o keramike, animačné aktivity pre deti či prechádzka na stredovekú lokalitu „Koscelek“.Ide o prvé zo série šiestich podujatí, na ktoré záujemcov z Košíc priviezol mimoriadny historický vlak. Na úvod je zamerané na objavovanie čara hliny a pravekej keramiky.priblížil predseda občianskeho združenia Collegium Myssle Ján Kavulič.Celý produkt je postavený na celodennom zážitku, ktorý začína a končí cestou nostalgickým vlakom, ktorého jazdu zabezpečili železniční nadšenci z Košíc.povedal pre TASR riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský. Séria jázd do Nižnej Myšle bude pokračovať až do októbra vždy jednu sobotu v mesiaci.Nevyhnutnosťou je dodržanie platných hygienických opatrení ako je dezinfekcia rúk, rozostupy a rúška, a to nielen vo vlaku, ale aj v interiéroch a exteriéroch. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj (KSK) cez program Terra Incognita.