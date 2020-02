Architekt projektu ako náhrady za ružinovskú Hirošimu je známy

Bratislava 11. februára (TASR) – Koncepčný architekt projektu, ktorý má nahradiť roky "strašiaci" skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaný "Hirošima", je už známy. Stalo sa ním české architektonické štúdio Jakub Cigler Architekti, ktoré stojí napríklad aj za plánovou revitalizáciu Václavského námestia v Prahe. Víťazné štúdium vzišlo z medzinárodnej súťaže vízií a ideí, ktorú vlani vyhlásila investorská spoločnosť MiddleCap Group.



Cieľom súťaže bolo nielen vybrať architekta, ale tiež preskúmať potenciál celého územia v zmysle územného plánu. A to nielen pozemkov, ktoré patria investorovi, ale aj susedných pozemkoch, ktoré patria mestskej časti. Ide o územie v okolí Domu kultúry (DK) Ružinov či Papánkovho námestia. Vytvoriť by sa tam malo nové spoločensko– kultúrno-administratívne centrum, ktoré Ružinovu chýba.



"Verím, že čo najskôr v roku 2020 sa podarí dopracovať víziu architekta do finálnej podoby, ktorá bude akceptovaná nami, mestskou časťou aj obyvateľmi. Aby sme mohli ešte tento rok predložiť investičný zámer na posúdenie hlavnému mestu," uviedol v utorok na prezentácii výsledkov súťaže Róbert Michalica zo spoločnosť MiddleCap Group.



Vízia architekta totiž nie je finálnym riešením, ale iba koncepciou, ktorá mala preskúmať možnosti a potenciál územia v širšom kontexte. Čo konkrétne nakoniec v danom území vznikne, vzíde z ďalšieho rozpracovania vízie, ktorá bude reflektovať konkrétny projekt. Platí to na pozemky investora, na ktorých stojí skelet, ale aj na pozemky mestskej časti. Tá by chcela zrevitalizovať verejné priestranstvá, prinavrátiť verejnosti Papánkovo námestie či zrekonštruovať miestny dom kultúry. Predstaviť by si vedela aj novú radnicu, tá však prioritou nie je.



Podklady na spracovanie vízie architekta vzišli z predstáv a podmienok, ktoré predostrela samospráva, a z výsledkov participácie s obyvateľmi. Mestská časť v tomto smere napríklad požaduje zníženie objemu budúcej výstavby oproti obchodnému centru, ktoré bolo v minulosti povolené, rešpektovanie výšky okolitých objektov či vytvorenie verejných priestranstiev. Dôraz kladie aj na viac zelene a vodozádržné opatrenia a opatrenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy.



"Dlhé roky sa v Bratislave kritizovalo najmä to, že obec nie je partnerom developerov, že sa nekomunikuje. V tomto prípade komunikujeme vzájomne transparentne od začiatku," poznamenal starosta Ružinova Martin Chren, ktorého teší, že nástupom nového majiteľa začiatkom minulého roka sa podarilo vyriešiť zložité majetkovoprávne vzťahy a pohnúť celú vec po viac ako desiatich rokoch dopredu.



V prípade ideálnych podmienok by chcel investor stavať do dvoch rokov, teda za predpokladu, že získa všetky povolenia a vyjadrenia potrebné na výstavbu. Až povolením nového rezidenčného projektu s občianskou vybavenosťou, do ktorého budú mať čo hovoriť aj obyvatelia a poslanci, sa bude môcť zbúrať roky chátrajúci skelet. Samotná výstavba by mala byť rozdelená na niekoľko etáp a trvať by mala zhruba tri roky.



Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval, a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však majiteľ zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Pôvodná budova sa mala od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.



Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Ani v auguste nebolo isté, kedy sa začne stavať. Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť.



Skelet však Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že zhruba pred troma rokmi sa objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia sa odhadovali okolo na 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.