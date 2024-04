Architektonická súťaž na toalety pri Chate pod Rysmi pozná víťaza

Vysoké Tatry 29. apríla (TASR) - Ikonickú drevenú latrínu pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách, ktorú vlani zničila víchrica, nahradia nové ekologické toalety. Ochranári spolu s aktivistami, odbornou porotou a ďalšími partnermi v týchto dňoch ukončili architektonickú súťaž a vybrali víťaza. Informoval o tom turistický klub Hikemates na sociálnej sieti s tým, že napokon zvíťazil návrh od architektov z ateliéru "ô".



"Ich návrh je inšpirovaný montovanými áčkovými chatami Javorina, ktoré dodnes nájdeme v každej horskej oblasti Slovenska. Známy tvar, množstvo spomienok, kontinuita prispôsobená náročným terénnym a klimatickým podmienkam či minimalizácia materiálu a flexibilita modulárneho systému umožňujú efektívnu výstavbu a estetické začlenenie do okolia," uvádza Hikemates. Do súťaže sa okrem víťazného ateliéru zapojilo aj ďalších päť firiem.



Po výbere víťaza bude nasledovať vypracovanie detailnej projektovej dokumentácie pre výstavbu toaliet a zapracovanie pripomienok od pracovníkov Správy Tatranského národného parku (TANAP) a ďalších inštitúcií, ktoré budú túto stavbu povoľovať. Projekt realizujú na základe memoranda o spolupráci aktivisti z Hikemates spolu so Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, Klubom slovenských turistov a Správou TANAP-u.



Chata pod Rysmi je najvyššie položenou tatranskou chatou, leží v nadmorskej výške 2250 metrov a zároveň patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Tatrách. Rastúci turizmus však podľa Petra Spitzkopfa zo Správy TANAP-u prináša okrem benefitov pre región aj negatíva spojené s ľudskými potrebami. "Keďže ľudia často vykonávajú potrebu v okolí turistických chodníkov, zostávajú po nich nielen exkrementy, ale aj neželaný hygienický odpad a ďalšie stopy, ktoré majú negatívny vplyv na okolitú prírodu," vysvetlil.



Nové ekologické toalety sú podľa predsedu Hikemates Patrika Pajtu patentovaným riešením, ktoré možno nájsť na viacerých miestach v horských oblastiach v Európe. Ich výhodou je nenáročná prevádzka a fakt, že ide o dlhodobo udržateľné riešenie, keď živé organizmy, ako napríklad dážďovky, rozkladajú tuhú časť exkrementov a redukujú jej objem. Systém je podobný ako u bežných "kompostérov".



Nepôjde však o obyčajné toalety, na aké sú turisti zvyknutí. Výstavbu chcú finančne pokryť vďaka partnerom a prostriedkom z darov a dvoch percent z daní. "Po realizácii pilotného projektu odovzdáme celú projektovú dokumentáciu bezplatne Správe TANAP-u a správam ďalších národných parkov, ktoré budú mať záujem stavať ekologické toalety aj v iných lokalitách. Tie budú môcť projekt využiť pri rôznych grantových výzvach, ktoré majú obvykle krátke časové lehoty," dodal Pajta.