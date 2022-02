Arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ bude sláviť liturgiu za mier

Prešov 28. februára (TASR) - Svätú liturgiu za pokoj a mier na Ukrajine bude v utorok (1. 3.) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slúžiť gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.



Ako TASR informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, otec arcibiskup sa už od začatia vojnového konfliktu modlí za pokoj na Ukrajine, ako aj za všetky obete tejto nezmyselnej vojny. Rovnako k modlitbe spoločne so všetkými biskupmi vyzval aj všetkých veriacich na Slovensku.



Bohoslovci kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča okrem priamej pomoci na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa počas noci z piatka (25. 2.) na sobotu (26. 2.) zapojili do celonočnej modlitby žaltára v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice.



Modlitbovú reťaz za pokoj a mier vytvorili aj mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli. Do modlitbovej reťaze sa môže zapojiť každý, kto si nájde hodinu času a zotrvá v akejkoľvek osobnej modlitbe.