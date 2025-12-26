< sekcia Regióny
Arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim zdôraznil význam narodenia Krista
Poukázal tiež na betlehemy, ktorými sú vyzdobené chrámy, domácnosti, námestia i ulice.
Autor TASR
Prešov 26. decembra (TASR) - Prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim zdôraznil vo svojom pastierskom liste význam narodenia Krista. Poukázal tiež na betlehemy, ktorými sú vyzdobené chrámy, domácnosti, námestia i ulice.
„Neboli by sme však úplní, keby sme sa zastavili iba pri betlehemskom Dieťati, bez povšimnutia si človeka ako takého. Veď práve vďaka tomu, že Slovo - Logos sa stalo telom, aj človek so svojou ľudskou prirodzenosťou poznačenou hriechom bol povýšený do hodnosti Božieho dieťaťa,“ uviedol arcibiskup a metropolita v liste, ktorý prečítali v chrámoch v piatok vo sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Generácie celých storočí sa podľa neho usilujú najmä počas vianočných sviatkov o väčšiu ľudskosť, vľúdnosť, vzájomný zmier a porozumenie.
„Kvôli tejto pravde, že človek bol narodením Ježiša Krista zbožštený a zo svojho hriechom zúboženého stavu pozdvihnutý, v našej obradovej tradícii pristupujeme k svätému prijímaniu zásadne vzpriamene a po stojačky, nikdy nie na kolenách ako kajúcnici, ani nie zhrbení ako nevoľníci, ale ako slobodné Božie deti - rovno, vzpriamene a slobodne, no pritom stále s Božou bázňou a vierou, ako sme k tomu na liturgii vyzvaní. Viera cirkvi, ktorou a z ktorej žijeme, má byť jednoznačne v harmonickom súlade s gestami, ktorými túto vieru navonok vyjadrujeme,“ priblížil vladyka Jonáš Maxim.
Všetkým zaželal, aby vonkajší lesk a čaro sviatkov Pánovho narodenia ešte viac umocnili hlboké vnútorné prežívanie uskutočňovaného tajomstva intímneho spojenia božského s ľudským, nebeského s pozemským, toho najdokonalejšieho s úbohým. „To všetko v jednej osobe Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý sa v ľudskom tele rozhodol prebývať medzi nami tak blízko ako nikdy predtým,“ dodal arcibiskup.
„Neboli by sme však úplní, keby sme sa zastavili iba pri betlehemskom Dieťati, bez povšimnutia si človeka ako takého. Veď práve vďaka tomu, že Slovo - Logos sa stalo telom, aj človek so svojou ľudskou prirodzenosťou poznačenou hriechom bol povýšený do hodnosti Božieho dieťaťa,“ uviedol arcibiskup a metropolita v liste, ktorý prečítali v chrámoch v piatok vo sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Generácie celých storočí sa podľa neho usilujú najmä počas vianočných sviatkov o väčšiu ľudskosť, vľúdnosť, vzájomný zmier a porozumenie.
„Kvôli tejto pravde, že človek bol narodením Ježiša Krista zbožštený a zo svojho hriechom zúboženého stavu pozdvihnutý, v našej obradovej tradícii pristupujeme k svätému prijímaniu zásadne vzpriamene a po stojačky, nikdy nie na kolenách ako kajúcnici, ani nie zhrbení ako nevoľníci, ale ako slobodné Božie deti - rovno, vzpriamene a slobodne, no pritom stále s Božou bázňou a vierou, ako sme k tomu na liturgii vyzvaní. Viera cirkvi, ktorou a z ktorej žijeme, má byť jednoznačne v harmonickom súlade s gestami, ktorými túto vieru navonok vyjadrujeme,“ priblížil vladyka Jonáš Maxim.
Všetkým zaželal, aby vonkajší lesk a čaro sviatkov Pánovho narodenia ešte viac umocnili hlboké vnútorné prežívanie uskutočňovaného tajomstva intímneho spojenia božského s ľudským, nebeského s pozemským, toho najdokonalejšieho s úbohým. „To všetko v jednej osobe Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý sa v ľudskom tele rozhodol prebývať medzi nami tak blízko ako nikdy predtým,“ dodal arcibiskup.