Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. december 2025Meniny má Štefan
< sekcia Regióny

Arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim zdôraznil význam narodenia Krista

.
Prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim pred posviackou Kaplnky sv. Jána Pavla II. v Bardejove 2. septembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Poukázal tiež na betlehemy, ktorými sú vyzdobené chrámy, domácnosti, námestia i ulice.

Autor TASR
Prešov 26. decembra (TASR) - Prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim zdôraznil vo svojom pastierskom liste význam narodenia Krista. Poukázal tiež na betlehemy, ktorými sú vyzdobené chrámy, domácnosti, námestia i ulice.

Neboli by sme však úplní, keby sme sa zastavili iba pri betlehemskom Dieťati, bez povšimnutia si človeka ako takého. Veď práve vďaka tomu, že Slovo - Logos sa stalo telom, aj človek so svojou ľudskou prirodzenosťou poznačenou hriechom bol povýšený do hodnosti Božieho dieťaťa,“ uviedol arcibiskup a metropolita v liste, ktorý prečítali v chrámoch v piatok vo sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke. Generácie celých storočí sa podľa neho usilujú najmä počas vianočných sviatkov o väčšiu ľudskosť, vľúdnosť, vzájomný zmier a porozumenie.

Kvôli tejto pravde, že človek bol narodením Ježiša Krista zbožštený a zo svojho hriechom zúboženého stavu pozdvihnutý, v našej obradovej tradícii pristupujeme k svätému prijímaniu zásadne vzpriamene a po stojačky, nikdy nie na kolenách ako kajúcnici, ani nie zhrbení ako nevoľníci, ale ako slobodné Božie deti - rovno, vzpriamene a slobodne, no pritom stále s Božou bázňou a vierou, ako sme k tomu na liturgii vyzvaní. Viera cirkvi, ktorou a z ktorej žijeme, má byť jednoznačne v harmonickom súlade s gestami, ktorými túto vieru navonok vyjadrujeme,“ priblížil vladyka Jonáš Maxim.

Všetkým zaželal, aby vonkajší lesk a čaro sviatkov Pánovho narodenia ešte viac umocnili hlboké vnútorné prežívanie uskutočňovaného tajomstva intímneho spojenia božského s ľudským, nebeského s pozemským, toho najdokonalejšieho s úbohým. „To všetko v jednej osobe Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý sa v ľudskom tele rozhodol prebývať medzi nami tak blízko ako nikdy predtým,“ dodal arcibiskup.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové