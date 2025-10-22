< sekcia Regióny
Arcibiskup Maxim: Nech sa cintoríny stanú miestom svedčiacim o viere
Autor TASR
Prešov 22. októbra (TASR) - Nech sa cintoríny stanú miestom svedčiacim o našej kresťanskej viere. V súvislosti so sviatočnými dňami, kedy ľudia spomínajú na svojich blízkych zosnulých k tomu vyzýva vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý je zároveň v rámci Konferencie biskupov Slovenska predsedom Environmentálnej subkomisie. Apeluje na ľudí, aby uprednostnili živé alebo sušené kvety a vence pred plastovými. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
„V tomto jesennom čase si aj na Slovensku nielen veriaci kresťania, ale aj celá spoločnosť spomína na svojich drahých zosnulých a prejavuje im svoju vďačnosť, lásku a úctu. Naše cintoríny sa zvlášť v tomto období roka, s blížiacou sa pripomienkou pamiatky zosnulých, stávajú ešte viditeľnejšie miestom, kde je túto skutočnosť badateľne poznať,“ uviedol vladyka Maxim.
Ako povedal, zvlášť kresťania sú povolaní pred týmto svetom vydávať úprimné a hlboké svedectvo viery a lásky k Bohu a zosnulým.
„Pamätajme pri úprave a okrášľovaní hrobov na to, aby sme dali prednosť prirodzenej kráse živých alebo sušených kvetov a vencov a aby sme hroby nezapĺňali nedôstojným a povrchným spôsobom pomocou plastových materiálov. Plastové vence, kvety, ozdoby a kahancové kryty vydržia možno dlhšie, ale určite sú aj nesmiernou záťažou pre naše spoločné životné prostredie, za ktoré ako kresťania nesieme zodpovednosť. Plastový odpad škodí živej prírode. Ak sa na cintoríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu. Buďme zodpovednými správcami prírody, ktorú sme dostali od nášho Boha, Stvoriteľa, od ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme,“ apeluje arcibiskup a metropolita.
Zároveň pripomína ľuďom, aby sa pri návšteve cintorínov pomodlili za spásu duší zosnulých.
„Ako znak viery a modlitby zapáľme za nich sviece. Buďme spoločne vo viere účastní na pobožnostiach slávených na cintorínoch a na bohoslužbách v chrámoch obetovaných na úmysel spásy ich duší. Našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou modlitbou a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu,“ dodal vladyka Maxim.
