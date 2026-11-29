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Arcibiskupské gymnázium v Trnave si pripomenulo 25. výročie
Slávnostný program sa začal ďakovnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave si v utorok (24. 11.) pripomenulo 25. výročie obnovenia svojej činnosti. Súčasťou osláv jubilea bola ďakovná svätá omša i akadémia študentov. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Slávnostný program sa začal ďakovnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Prítomní si pripomenuli osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách gymnázia. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol honorárny kanonik Ján Vido. V homílii sa zamyslel nad tým, prečo táto škola vznikla, aké poslanie dostala a aké svetlo má prinášať ďalším generáciám.
Po liturgickej slávnosti nasledovala jubilejná akadémia, počas ktorej sa kultúrnym programom predstavili študenti gymnázia. „Medzi vzácnymi hosťami bol aj emeritný arcibiskup Ján Sokol. Súčasťou slávnostného stretnutia bola tiež recepcia a prehliadka školských priestorov,“ doplnila Kubicová.
Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave je jednou z deviatich katolíckych škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza. Súčasťou duchovnej formácie žiakov sú duchovné cvičenia, zapájanie sa do liturgického života, miništrovanie, lektorstvo či biblický krúžok.
„Škola nadviazala na tradíciu gymnázia, ktorého história siaha až do roku 1543. Odvtedy cirkevné gymnázium prešlo mnohými zmenami, ba dokonca bolo počas komunistického režimu zrušené. Jeho obnova po roku 2001 je však znakom toho, že Boh je mocnejší ako všetci jeho nepriatelia,“ uviedol riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave Ján Polák.
Dnes je arcibiskupské gymnázium organizačnou zložkou spojenej školy, ktorá nesie názov Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury a Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II.
Slávnostný program sa začal ďakovnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Prítomní si pripomenuli osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách gymnázia. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol honorárny kanonik Ján Vido. V homílii sa zamyslel nad tým, prečo táto škola vznikla, aké poslanie dostala a aké svetlo má prinášať ďalším generáciám.
Po liturgickej slávnosti nasledovala jubilejná akadémia, počas ktorej sa kultúrnym programom predstavili študenti gymnázia. „Medzi vzácnymi hosťami bol aj emeritný arcibiskup Ján Sokol. Súčasťou slávnostného stretnutia bola tiež recepcia a prehliadka školských priestorov,“ doplnila Kubicová.
Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave je jednou z deviatich katolíckych škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza. Súčasťou duchovnej formácie žiakov sú duchovné cvičenia, zapájanie sa do liturgického života, miništrovanie, lektorstvo či biblický krúžok.
„Škola nadviazala na tradíciu gymnázia, ktorého história siaha až do roku 1543. Odvtedy cirkevné gymnázium prešlo mnohými zmenami, ba dokonca bolo počas komunistického režimu zrušené. Jeho obnova po roku 2001 je však znakom toho, že Boh je mocnejší ako všetci jeho nepriatelia,“ uviedol riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave Ján Polák.
Dnes je arcibiskupské gymnázium organizačnou zložkou spojenej školy, ktorá nesie názov Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury a Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II.