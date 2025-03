Arcidiecézna charita predstaví verejnosti činnosť Centier pomoci

Trnava 16. marca (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita otvorí pre verejnosť svoje Centrá pomoci človeku (CPČ). Zariadenia v Trnave, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a Galante budú sprístupnené v utorok 18. marca pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, informovala Darina Kukuľová-Kvetanová z charity.



V Trnave môže verejnosť spoznať v čase od 13.00 do 15.00 h priestory nízkoprahového denného centra, ktorého pracovníci poskytujú sociálne služby ľuďom bez domova. Počas prehliadky bude v centre prebiehať tvorivá aktivita s klientmi, ku ktorej sa môžu pridať aj návštevníci. "Aj takto chceme ukázať, že naše svety sa môžu prelínať, i keď sa náš každodenný život podstatne líši," povedala Mária Altoffová z trnavského CPČ.



V Piešťanoch môžu záujemcovia navštíviť Centrum pomoci človeku na Ulici Andreja Hlinku v čase od 9.30 do 11.30 h. Centrum sa špecializuje na pomoc rodinám, seniorom a jednotlivcom v núdzi. V Novom Meste nad Váhom pripravili pracovníci CPČ charitné raňajky pre klientov centra, zástupcov samospráv a ďalších záujemcov z radov verejnosti. Raňajky a prehliadka centra sa začínajú o 9.00 h, centrum bude pre verejnosť otvorené do 11.00 h.



Tím CPČ v Galante organizuje bezplatnú burzu oblečenia. Ľudia si môžu v čase od 10.00 do 15.00 h v priestoroch centra na Hlavnej ulici vybrať z jarného a letného oblečenia a obuvi, tiež z domácich potrieb či hračiek. Rovnaké potreby môžu do burzy aj darovať.



Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov si verejnosť na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov pripomína každoročne tretí marcový utorok od roku 2007. Pre Trnavskú arcidiecéznu charitu pracuje takmer 80 pracovníkov v sociálnych službách na odborných a obslužných pozíciách. Podľa slov riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslava Dzurecha pomáhajú najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva prekonať ťažké životné situácie a nájsť cestu k dôstojnému životu.