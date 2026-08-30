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Areál Borová hora vo Zvolene od pondelka pre verejnosť uzavrú
Súčasťou prác je rozsiahla asanácia, pri ktorej odstránia päť poškodených objektov, staré betónové základy a pôvodné oplotenie.
Autor TASR
Zvolen 30. augusta (TASR) - Mesto Zvolen začína s rekonštrukciou vonkajšieho areálu Borová hora, stavbári ho pre verejnosť od pondelka 31. augusta uzatvoria. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková s tým, že práce na obnove majú trvať osem mesiacov a po celý čas bude areál neprístupný.
Ako doplnila, cieľom samosprávy je z bývalého kúpeľného parku vytvoriť modernú oázu pokoja. Základom projektu je revitalizácia zelene a vodozádržné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu biodiverzity v lokalite. Odstránia sa nebezpečné dreviny, ktoré mesto nahradí 40 novými stromami s rôznou rýchlosťou rastu, čím sa zabezpečí dlhodobý ekologický efekt. Zároveň vysadia trvalkové záhony a obnovia trávniky. Hlavným zdrojom financovania stavebných prác sú eurofondy.
Súčasťou prác je rozsiahla asanácia, pri ktorej odstránia päť poškodených objektov, staré betónové základy a pôvodné oplotenie.
„Kľúčovým prvkom parku bude jazierko s okružnou komunikáciou z čadičových kociek, ktorá povedie od vstupu, obíde jazierko, napojí sa na niekdajšiu hlavnú kúpeľnú budovu a ponad jazierko sa vráti k vstupnej bráne,“ priblížil primátor Vladimír Maňka.
Novinkou má byť bezbariérové drevené mólo pri jazierku, vyhliadka so sedením, fontánka s pitnou vodou či cyklostojany. Pribudnú lavičky a infopanely. Starý altánok sa premení na štýlovú komunitnú čitáreň. Konštrukcia objektu prejde odborným ošetrením a jej strechu architekti navrhli prekryť moderným bezpečnostným sklom. V parku bude umiestnené i sochárske dielo Zlatá priadka od Matúša Jančuru, symbolizujúce archeologický nález.
Pre bezpečnosť ľudí v nočných hodinách bude v parku vybudované moderné verejné osvetlenie a kamerový systém.
„Kým projektová dokumentácia počítala s nákladmi vo výške 800.000 eur, víťaz verejnej súťaže predložil ponuku na 548.000 eur. Hlavným zdrojom financovania budú eurofondy, ktoré má Zvolen schválené,“ zdôraznil primátor.
Hoci podľa neho uzatvorenie areálu bude pomerne dlhé, výsledok má stáť za to. „Už na jar sa Zvolenčania dočkajú reprezentatívneho verejného priestoru, ktorý prepája históriu, modernú architektúru a udržateľnú mestskú prírodu,“ dodal Maňka.
Ako doplnila, cieľom samosprávy je z bývalého kúpeľného parku vytvoriť modernú oázu pokoja. Základom projektu je revitalizácia zelene a vodozádržné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu biodiverzity v lokalite. Odstránia sa nebezpečné dreviny, ktoré mesto nahradí 40 novými stromami s rôznou rýchlosťou rastu, čím sa zabezpečí dlhodobý ekologický efekt. Zároveň vysadia trvalkové záhony a obnovia trávniky. Hlavným zdrojom financovania stavebných prác sú eurofondy.
Súčasťou prác je rozsiahla asanácia, pri ktorej odstránia päť poškodených objektov, staré betónové základy a pôvodné oplotenie.
„Kľúčovým prvkom parku bude jazierko s okružnou komunikáciou z čadičových kociek, ktorá povedie od vstupu, obíde jazierko, napojí sa na niekdajšiu hlavnú kúpeľnú budovu a ponad jazierko sa vráti k vstupnej bráne,“ priblížil primátor Vladimír Maňka.
Novinkou má byť bezbariérové drevené mólo pri jazierku, vyhliadka so sedením, fontánka s pitnou vodou či cyklostojany. Pribudnú lavičky a infopanely. Starý altánok sa premení na štýlovú komunitnú čitáreň. Konštrukcia objektu prejde odborným ošetrením a jej strechu architekti navrhli prekryť moderným bezpečnostným sklom. V parku bude umiestnené i sochárske dielo Zlatá priadka od Matúša Jančuru, symbolizujúce archeologický nález.
Pre bezpečnosť ľudí v nočných hodinách bude v parku vybudované moderné verejné osvetlenie a kamerový systém.
„Kým projektová dokumentácia počítala s nákladmi vo výške 800.000 eur, víťaz verejnej súťaže predložil ponuku na 548.000 eur. Hlavným zdrojom financovania budú eurofondy, ktoré má Zvolen schválené,“ zdôraznil primátor.
Hoci podľa neho uzatvorenie areálu bude pomerne dlhé, výsledok má stáť za to. „Už na jar sa Zvolenčania dočkajú reprezentatívneho verejného priestoru, ktorý prepája históriu, modernú architektúru a udržateľnú mestskú prírodu,“ dodal Maňka.