Areál bývalého nábytkárskeho učilišťa v Pravenci prevedie kraj obci

Pravenec 5. mája (TASR) - Areál bývalého nábytkárskeho učilišťa v Pravenci v okrese Prievidza bude patriť obci. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorému prebytočný majetok patrí, ho prevedie obci za cenu pozemkov. Obecná samospráva plánuje areál využiť na výstavbu bytov.



Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa schválili trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. "Obec získa do svojho vlastníctva šesť budov a viacero pozemkov v celkovej hodnote 1.290.000 eur. Za majetok po dohode zaplatí 209.632,95 eura, čo je kúpna cena za pozemky," priblížil TSK.



Obecná samospráva sa zaviazala do piatich rokov budovy zbúrať. "V areáli má záujem zabezpečiť výstavbu nájomných bytových domov pre mladé rodiny z Pravenca, ako i pre mladých ľudí z blízkeho okolia, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia a využili by možnosť bývať v obci a pracovať v blízkom priemyselnom areáli," ozrejmila krajská samospráva.



Areál bývalého stredného odborného učilišťa vyhlásil TSK za svoj prebytočný majetok ešte v roku 2009. Opakovane a neúspešne sa ho snažil predať cez obchodné verejné súťaže.