Areál bývalého SOU energetického v Z. Bystrici prejde transformáciou

Bratislava 22. júna (TASR) - Areál bývalého Stredného odborného učilišťa (SOU) energetického v Záhorskej Bystrici prejde transformáciou. Má tam vzniknúť priestor s novou základnou a materskou školou, zariadením pre seniorov a nájomným bývaním. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Plánujeme rekonštrukciu učilišťa a priľahlých dielní na novú základnú a materskú školu s kapacitou 600 žiakov," uviedol Krúpa. Podľa jeho slov môžu obyvatelia Záhorskej Bystrice s novou školou počítať o tri až päť rokov v závislosti od možnosti čerpania nenávratných dotácií či eurofondov.



V areáli by mal byť aj domov sociálnych služieb, ktorý vznikne v rámci procesu deinštitucionalizácie domova v Stupave. "Presťahujeme sem 30 prijímateľov a šiestim budeme poskytovať služby ambulantne," priblížil Droba.



Priestory pôvodného internátu by sa mali zrekonštruovať na nájomné byty. "Mestské nájomné byty sú dlhodobo jednou z našich priorít. Jedným zo spôsobov, ako ich získať, je aj obnova nevyužívaných areálov. Obnovou internátu bývalého učilišťa tak získame až 90 nájomných bytov," ozrejmil Vallo. S rekonštrukciou sa plánuje začať v priebehu budúceho roka.



Areál sa prestal využívať po zlúčení SOU energetického a školy v Devínskej Novej Vsi v roku 2008. Zámerom mestskej časti Záhorská Bystrica, magistrátu a BSK je vytvoriť modernú lokalitu, ktorá sa včlení do intravilánu mestskej časti a poskytne plnohodnotné využitie pre miestnych obyvateľov.