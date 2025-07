Areál bývalej horárne Gejzu Dražďáka v Petržalke je opäť obnovený

Bratislava 5. júla (TASR) - Mestské lesy v Bratislave obnovili areál bývalej horárne Gejzu Dražďáka na Starhradskej ulici v bratislavskej Petržalke. Areál bol donedávna zanedbaný a plný stavebného odpadu, v súčasnosti ponúka možnosti na oddych i zázemie pre environmentálne vzdelávanie. Prvé verejné podujatie sa tam koná v sobotu popoludní.



„Otvorením areálu sa podarilo obnoviť zanedbané územie a vytvoriť nové miesto pre oddych, stretávanie aj vzdelávanie. Cieľom je, aby aj tento priestor plnil funkciu mestského lesa - miesta, ktoré je bezpečné, upravené a kde si ľudia môžu oddýchnuť v kontakte s prírodou,“ hovorí riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva.



Pre návštevníkov je pripravený napríklad guláš, ochutnávka medu od včiel priamo z lesoparku či stolné a iné hry. Chýbať nebude ani komentovaná prechádzka s lesníkom, interaktívne detské divadielko ani diskusia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti petržalského lesoparku. Podujatie potrvá od 16.00 do 20.00 h.



Územie petržalských lesov prešlo nedávno do správy Mestských lesov v Bratislave. V rámci areálu, ktorý je opäť otvorený verejnosti, pribudlo päť nových ohnísk, spolu ich je tak osem. Návštevníci majú k dispozícii viacero lavíc so stolom, tí najmenší nové detské ihrisko vyrobené z lokálneho dreva. V areáli vysadili tiež nové ovocné stromy.



Areál horárne slúži aj ako miesto lesnej pedagogiky. Konajú sa tam vzdelávacie aktivity pre školy a škôlky zamerané na tému včiel a opeľovačov. Počas včelárskych kurzov sa deti naučia o včelách, ich živote a význame. Vyskúšajú si včelársky klobúk, vidia včely naživo a z vosku si môžu vytvoriť napríklad sviečku. Súčasťou priestoru je aj mobilný včelín.



Horáreň z roku 1779 bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, príslušníka starej hájnickej rodiny, ktorého brat Ernest pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke. Podľa neho nesú mená aj blízke jazerá - Veľký a Malý Draždiak.