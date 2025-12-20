< sekcia Regióny
Areál bývalých kúpeľov v Korytnici ožije vianočným osvetlením
Vianočné osvetlenie budú môcť návštevníci bývalých kúpeľov v Korytnici vidieť po prvýkrát v sobotu.
Autor TASR
Liptovská Osada 20. decembra (TASR) - Areál bývalých kúpeľov v Korytnici pod Nízkymi Tatrami ožije počas zimy vianočným osvetlením. Vysvietené budú viaceré ikonické budovy kúpeľov ale tiež 32 metrov vysoký vianočný stromček. Počas aktuálneho víkendu čaká v Korytnici návštevníkov i občerstvenie. TASR o tom informoval Miroslav Duračinský zo spoločnosti Korytnica 1853.
„Slávnostne osvetlené budú ikonické stavby, ako je hlavná budova Hygiea a bývalá pošta. Vianočnú atmosféru dokreslia podsvietené potoky v spodnej časti areálu aj s okolitými stromami a najvyšší, 32-metrový, vianočný strom na celom Slovensku,“ priblížil Duračinský.
Vianočné osvetlenie budú môcť návštevníci bývalých kúpeľov v Korytnici vidieť po prvýkrát v sobotu. Počas aktuálneho víkendu budú v lokalite k dispozícii aj mobilné prevádzky s občerstvením. Osvetlenie budov bude následne v prevádzke až do konca zimnej sezóny.
Verejnosť bude môcť pri návšteve kúpeľov využiť dvojicu spodných parkovísk za odbočkou do Korytnice z cesty I/59. „Keďže do samotného areálu bývalých kúpeľov a k prameňom je vjazd zakázaný, prosíme návštevníkov, aby rešpektovali dopravné značenie a nepokúšali sa zbytočne dostať autom až k osadeným závorám, čo by komplikovalo prístupovú trasu,“ dodal Duračinský.
Korytnica sa nachádza v oblasti bohatej na liečivé minerálne pramene, kúpeľníctvo má v tejto lokalite dlhoročnú históriu. Miestne kúpele chátrajú už vyše dve desaťročia, o ich obnovu sa aktuálne snaží spoločnosť Korytnica 1853. Firma chce v Korytnici obnoviť výrobu minerálnej vody, v budúcnosti počíta aj s obnovou samotných kúpeľov.
