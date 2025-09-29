< sekcia Regióny
Areál Horárne Krasňany prešiel komplexnou revitalizáciou
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Areál Horárne Krasňany, jeden z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku, prešiel počas leta komplexnou revitalizáciou. Areál, ktorý ročne navštívi viac ako 150.000 ľudí, je bezpečnejší a komfortnejší. TASR o tom informovali z Mestských lesov v Bratislave.
„Horáreň Krasňany je naším druhým najnavštevovanejším areálom. Preto sme sa zamerali na kvalitu priestoru a komfort rekreácie, ktorý využívajú rodiny s deťmi, turisti aj cyklisti. Nové povrchy, bezbariérové toalety a viac stromov zlepšili podmienky pre všetkých návštevníkov,“ skonštatoval riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva.
Zmenou bola aj výmena asfaltu za kombináciu žulovej dlažby a vodopriepustného mlatu. Ide o riešenie, ktoré zároveň spomaľuje cyklistov v priestore pri bufete, kde vznikali nebezpečné strety s pešími. Nový drevený obklad dostali bezbariérové toalety spolu s bufetom. Pribudlo aj nové sedenie a barové stoly z lokálneho dreva. Nechýbajú tieniace plachty či svetielka. Zelený charakter areálu doplnila zmes niekoľkých vzrastlých stromov. Pribudlo aj zázemie pre cyklistov.
Horáreň Krasňany je obľúbeným cieľom rodín s deťmi, turistov aj cyklistov. Nachádza sa tu bufet, detské ihrisko, niekoľko ohnísk, veľký altánok s centrálnym grilom a pingpongový stôl. Súčasťou areálu je aj Včelia lúka. Spolu so Železnou studničkou a Kamzíkom patrí medzi vstupné brány do lesoparku.
