Areál Horárne Krasňany prešiel veľkou premenou
Areál Horárne Krasňany prešiel veľkou premenou – príjemnejší a zelenší pre tisíce návštevníkov lesoparku.
Autor OTS
Bratislava 29. septembra (TASR/OTS) - Jeden z hlavných vstupov do lesoparku prešiel cez leto komplexnou revitalizáciou. Areál Horárne Krasňany, ktorý ročne navštívi viac ako 150-tisíc ľudí, je opäť plne prístupný – bezpečnejší, komfortnejší a krajší.
„Horáreň Krasňany je naším druhým najnavštevovanejším areálom. Preto sme sa zamerali na kvalitu priestoru a komfort rekreácie, ktorý využívajú rodiny s deťmi, turisti aj cyklisti. Nové povrchy, bezbariérové toalety a viac stromov výrazne zlepšili podmienky pre všetkých návštevníkov,“ hovorí Marek Páva, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Drevený mobiliár, nové stromy, toalety aj opravené povrchy
Rekonštrukcia areálu Horárne ukazuje, že aj jednoduchými úpravami vieme dosiahnuť výrazný efekt. Nové povrchy, výsadba stromov či doplnenie mobiliáru výrazne zlepšili kvalitu tohto verejného priestoru. Z nevľúdnej asfaltovej plochy sa stalo príjemné miesto oddychu v prírode. Projekt vznikol v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021 architekti a bol konzultovaný aj s uznávanou urbanistkou Amandou Burden z Bloomberg Associates.
„Dôležitou zmenou je výmena asfaltu za kombináciu žulovej dlažby a vodopriepustného mlatu – riešenie, ktoré zároveň spomaľuje cyklistov v priestore pri bufete, kde vznikali nebezpečné strety s pešími.
Bezbariérové toalety dostali spolu s bufetom nový drevený obklad. Zamestnanci mestských lesov vyrobili do areálu aj nové sedenie a barové stoly z lokálneho dreva. Zážitok z občerstvenia zvyšujú tieniace plachty a jesennú večernú atmosféru dopĺňajú osadené svetielka. Zelený charakter areálu doplnila pestrá zmes siedmich vzrastlých stromov, ktoré budú vytvárať cenný tieň v letných mesiacoch.“ hovorí Jakub Mrva, viceprimátor pre životné prostredie.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Pri bezbariérových toaletách pribudlo aj zázemie pre cyklistov: servisný cyklostojan, miesto na umytie bicykla a dva moderné cyklostojany. Pre zásobovanie bufetu vzniklo samostatné zázemie, aby vozidlá boli úplne oddelené od návštevníkov.
Cieľom Mestských lesov je zabezpečiť maximálnu úroveň rekreácie, oddychu a športu v bratislavských lesoch, ktoré sú jedným z najobľúbenejších rekreačných miest Bratislavčanov s ročnou návštevnosťou vyše milióna ľudí. V ostatných rokoch preto postupne kultivujú viaceré areály vrátane Partizánskej lúky, okolia Peknej cesty, či rekreačného areálu Kamzík. Výrazné investície smerujú aj do opráv lesných ciest slúžiacich ako obľúbené turistické chodníky či cyklotrasy, ako i do vodozádržných opatrení.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
O Horárni Krasňany
Horáreň Krasňany je obľúbeným cieľom rodín s deťmi, turistov aj cyklistov. Nachádza sa tu bufet, detské ihrisko, niekoľko ohnísk, veľký altánok s centrálnym grilom a pingpongový stôl. Súčasťou areálu je aj Včelia lúka, ktorá návštevníkom ponúka krátkodobý relax pri bzukote včiel. Spolu so Železnou studničkou a Kamzíkom patrí medzi vstupné brány do lesoparku.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Foto: Mestské lesy v Bratislave
