< sekcia Regióny
Areál Istrochem vstupuje do prípravy budúcej mestskej transformácie
Budúca podoba územia má byť definovaná prostredníctvom otvorenej urbanistickej súťaže, ktorú vyhodnotí odborná porota vrátane zástupcov hlavného mesta a mestskej časti Nové Mesto.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Priemyselný areál Istrochem, najväčší brownfield na území Bratislavy, vstupuje do fázy odbornej prípravy budúcej mestskej transformácie. Vlastník územia, spoločnosť Istrochem Reality, pripravuje rámec jeho postupnej premeny na integrovanú mestskú štvrť. Budúcu podobu územia má zadefinovať aj urbanistická súťaž. Do prípravy mestotvorného riešenia sa zapája aj spoločnosť Penta Real Estate.
„Riešenie environmentálnej záťaže má potenciál priniesť pozitívny dosah pre celé mesto Bratislava, predovšetkým z pohľadu kvality podzemných vôd a životného prostredia v širšom území. V otázke sanácie budeme postupovať v súlade so stanovenými pravidlami a postupmi. O procesných míľnikoch budeme informovať otvorene a zrozumiteľne,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti Istrochem Reality Pavol Zelenay.
Budúca podoba územia má byť definovaná prostredníctvom otvorenej urbanistickej súťaže, ktorú vyhodnotí odborná porota vrátane zástupcov hlavného mesta a mestskej časti Nové Mesto. Do tvorby zadania súťaže majú byť zapojení odborníci, samospráva aj širšia verejnosť prostredníctvom participácie. Urbanistická súťaž má byť, na základe odsúhlaseného zadania, vyhlásená v roku 2027. Víťazný návrh má byť následne dopracovaný do podoby urbanistickej štúdie ako podkladu pre ďalšie kroky vrátane prípadnej zmeny územného plánu hlavného mesta.
Priemyselný areál Istrochem má rozlohou približne 1,6 milióna metrov štvorcových. Vzniknúť tam má integrovaná mestská štvrť s verejným prínosom, bývaním, verejným priestorom, zeleňou a občianskou vybavenosťou.
„Riešenie environmentálnej záťaže má potenciál priniesť pozitívny dosah pre celé mesto Bratislava, predovšetkým z pohľadu kvality podzemných vôd a životného prostredia v širšom území. V otázke sanácie budeme postupovať v súlade so stanovenými pravidlami a postupmi. O procesných míľnikoch budeme informovať otvorene a zrozumiteľne,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti Istrochem Reality Pavol Zelenay.
Budúca podoba územia má byť definovaná prostredníctvom otvorenej urbanistickej súťaže, ktorú vyhodnotí odborná porota vrátane zástupcov hlavného mesta a mestskej časti Nové Mesto. Do tvorby zadania súťaže majú byť zapojení odborníci, samospráva aj širšia verejnosť prostredníctvom participácie. Urbanistická súťaž má byť, na základe odsúhlaseného zadania, vyhlásená v roku 2027. Víťazný návrh má byť následne dopracovaný do podoby urbanistickej štúdie ako podkladu pre ďalšie kroky vrátane prípadnej zmeny územného plánu hlavného mesta.
Priemyselný areál Istrochem má rozlohou približne 1,6 milióna metrov štvorcových. Vzniknúť tam má integrovaná mestská štvrť s verejným prínosom, bývaním, verejným priestorom, zeleňou a občianskou vybavenosťou.