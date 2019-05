Areál kaštieľa Betliar cez víkend žije kvetmi a remeselníkmi

Podujatie súvisí s históriou andrássyovského kaštieľa, keďže kvety ako súčasť okrasnej záhrady mali u členov rodu veľkú tradíciu.

Betliar 4. mája (TASR) – Tradičný kvetinový trh spojený s remeselníckym jarmokom sa počas tohto víkendu (4.-5.5.) koná v areáli kaštieľa Betliar (okr. Rožňava). V ponuke pre návštevníkov sú rôzne druhy letničiek na ozdobenie terás, balkónov a bytov, taktiež bonsaje, sukulenty a remeselné výrobky.



Ako informovala Judita Krajčiová z Múzea Betliar, podujatie súvisí s históriou andrássyovského kaštieľa, keďže kvety ako súčasť okrasnej záhrady mali u členov rodu veľkú tradíciu. Aristokratické sídla, záhrady, parky aj interiéry boli vždy bohato zdobené kvetinami.



Súčasťou programu bude v sobotu o 15.00 h vystúpenie skupiny Slovak Tango, ktorá zahrá melódie z prvej polovice 20. storočia. V nedeľu bude pre návštevníkov vstup do kaštieľa bezplatný. Voľné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v pokladni kaštieľa.



"Prehliadky budú z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a zbierok v kaštieli organizované do skupín s obmedzeným počtom maximálne 35 osôb v čase od 9.30 do 17.30 h v štvrťhodinových intervaloch. Kaštieľ si tak v tento deň bude môcť pozrieť maximálne 1120 návštevníkov," informovala Krajčiová.