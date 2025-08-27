< sekcia Regióny
Areál kaštieľa vo Svätom Antone ožije poľovníckymi slávnosťami
Konať sa tu budú Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta organizované v spolupráci Múzea vo Svätom Antone a Slovenskej poľovníckej komory.
Autor TASR
Svätý Anton 27. augusta (TASR) - Posledný augustový víkend ožije areál kaštieľa vo Svätom Antone už po 33.-krát oslavou prírody, tradícií a poľovníckej kultúry. Konať sa tu budú Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta organizované v spolupráci Múzea vo Svätom Antone a Slovenskej poľovníckej komory.
Ako TASR informovala Michaela Terenová z oddelenia marketingu a propagácie múzea, podujatie ponúkne bohatý program pre odbornú i laickú verejnosť a po prvý raz s témou „Ženy v poľovníctve“.
„Podujatie prinesie Majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri Halali 2025, sokoliarske a kynologické ukážky, výstavy poľovníckeho výstroja a umenia, ukážky varenia zveriny, sprievodné divadelné a detské programy, remeselné stánky, lesnícke a prírodovedné aktivity a bohatý kultúrny program na dvoch pódiách,“ priblížila Terenová.
Dodala, že chýbať nebude ani slávnostná Svätohubertská omša, spomienka na významné osobnosti poľovníctva či tradičný slávnostný sprievod s trubačmi, vlajkonosičmi a poľovníckymi spolkami z celého Slovenska i zahraničia. Program spestrí aj súťaž o poľovnícku výbavu a koncert skupiny Kandráčovci. Organizátori avizujú bohatý program aj pre deti, tie majú navyše do 14 rokov vrátane vstup zdarma.
Terenová doplnila, že tento rok sa podujatie nesie v duchu prepojenia - medzi generáciami, regiónmi i medzi ľuďmi, ktorí ctia prírodu a poľovnícke tradície. „Podujatie je súčasťou platformy Kaštieľ, ktorý spája, ktorú rozvíja Múzeum vo Svätom Antone s cieľom vytvárať živý kultúrny a komunitný priestor,“ podotkla.
