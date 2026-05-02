Areál Košického hradu opäť ožije šermiarskym turnajom
Šermiarsky turnaj organizujú od roku 2013. Tentoraz by sa v rámci neho malo predstaviť približne desať bojovníkov.
Autor TASR
Košice 2. mája (TASR) - Areál Košického hradu v lokalite Hradová ožije v sobotu od 14.00 h Turnajom sv. Ladislava. Ide o tradičnú súčasť programu v rámci osláv Dňa mesta Košice. Pre TASR to za občianske združenie Castellum Cassovia povedal Ľuboš Porada.
Šermiarsky turnaj organizujú od roku 2013. Tentoraz by sa v rámci neho malo predstaviť približne desať bojovníkov. „Na turnaji sa stretnú rytieri ťažkoodenci, ktorí predstavia svoje šermiarske umenie vo viacerých disciplínach, ale aj ľahkoodenci, ktorými boli v stredoveku vojaci z ľudu,“ spresnil s tým, že nejde o divadelný šerm, ale rekonštrukciu turnaja na základe stredovekých zápisov a pravidiel zo 14. storočia.
Deň mesta Košice sa viaže na udalosť zo 7. mája 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Táto skutočnosť sa stala v roku 1995 základom pre vznik osláv. Ich tohtoročný kompletný program je zverejnený na webovej stránke www.denmestakosice.sk.
