Areál Kuchajdy v Bratislave patrí od piatka Olympijskému festivalu

Bratislava 26. júla (TASR) - Areál jazera Kuchajda v bratislavskom Novom Meste patrí od piatka Olympijskému festivalu (26. 7. - 11. 8.). Počas najbližších 17 dní prinesie návštevníkom atmosféru letných olympijských hier (LOH) v Paríži, teda takú, akú pod piatimi kruhmi zažívajú samotní športovci. Slovenský olympijský a športový výbor pripravil množstvo športových a kultúrnych podujatí.



"Som veľmi rád, že takéto podujatie máme práve na Kuchajde, pretože Nové Mesto má dlhú a hlbokú športovú históriu. Okrem športu sa môžete tešiť aj na skvelé jedlo, hudbu a zábavu," pozýva starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Počas festivalu sa odprezentujú tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať. Pripravené budú viaceré turnaje či preteky, program pripravili aj športové organizácie. Jednotlivé športoviská budú rozmiestnené po celom areáli, aktivity budú na brehu i vodnej hladine. Prvýkrát na vodu Kuchajdy vyplávajú jachtárske či vodnoslalomové lode. Pre záujemcov budú prichystané aj paralympijské športy.



Organizátori pripravili taktiež kultúrny a spoločenský program. Každý deň sa predstavia hudobníci, speváci, tanečníci či hudobné skupiny. Pripravené sú tiež autogramiády, detská zóna a športové aktivity pre najmenších či gastro zóna. Festival bude zároveň aj oficiálnou "fanzónou" Slovenského olympijského tímu, chýbať nebudú ani priame prenosy z podujatí slovenských športovcov. Po návrate z Paríža tam zavítajú aj slovenskí olympionici, ale tiež športovci z predchádzajúcich rokov.



Olympijský festival bude otvorený každý deň počas trvania parížskych hier. Od pondelka do stredy od 10.00 do 20.00 h, od štvrtka do soboty do 22.00 h a v nedeľu do 21.00 h. Vstup je bezplatný.



Počas celého trvania festivalu bude otvorené aj Slovenské olympijské a športové múzeum v Dome športu na Olympijskom námestí (vedľa plavárne na Pasienkoch). Súčasťou aktuálnej výstavy je aj oblečenie československej výpravy z olympiády 1924.